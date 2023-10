In Terra Amara Demir continuerà a proteggere Sevda, soprattutto quando qualcuno lo accuserà di avere una storia con lei. Perché alcune malelingue non smetteranno di dare della poco di buono alla donna, ma Demir non lascerà passare nessun errore, al punto da far innescare una rissa all'interno di un ristorante.

Demir e la favola d'amore con Züleyha

Demir vivrà uno dei momenti più belli della sua vita. Finalmente Züleyha ricambierà i suoi sentimenti e riusciranno a concedersi anche una piccola fuga d'amore al mare. I due, però, non vedranno l'ora di rientrare a casa per abbracciare i piccoli Adnan e Leyla.

Si ritroveranno nel soggiorno insieme a Sevda e sarà proprio in quel momento che Demir riceverà una telefonata. Un suo amico vorrebbe che si unisse a una cena per parlare di affari. Lui vorrebbe restare con la famiglia, ma alla fine accetterà.

Un uomo infastidisce Demir

Demir potrebbe stringere un bel affare, così si recherà alla cena. All'inizio sembrerà tutto molto conviviale, una bella serata tra amici davanti a una grigliata. Verrà riconosciuto anche da alcuni uomini un po' alticci, che sembreranno dire cose carine nei suoi confronti, ma la situazione degenererà.

"State zitti tutti, non vedete che il grande Demir Yaman è qui. Non disturbatelo", inizierà a urlare un uomo. Demir capirà che quell'uomo potrebbe portare solo guai, così lo inviterà a godersi la serata, ma il peggio dovrà ancora arrivare.

Gli elogi che non piacciono a Demir

L'uomo continuerà a tessere le lodi di Demir: "Ecco come dovrebbe essere un grande uomo, umile, modesto, sei proprio bravo Yaman". Demir proverà a continuare a parlare di affari, ma l'uomo ubriaco non lo lascerà proprio in pace, offrendogli pure da bere e da mangiare

Quando Demir inizierà a rifiutare e si mostrerà infastidito, l'uomo reagirà male: "Abbiamo detto che è umile e modesto, ma rifiuta il nostro regalo.

Come mai Demir Yaman? Non ti piacciamo?". "Sei ubriaco. Bevi responsabilmente o vattene da qui", gli intimerà Demir, ma quell'uomo continuerà a infastidirlo, mettendo in mezzo anche Sevda.

L'insinuazione su Sevda trasforma Demir in una belva

"Come sta la tua matrigna? Parlo di Sevda. Sta bene? Mamma mia quanto è bella. L'hai portata a casa tua in memoria di tuo padre?

Magari viene nella tua stanza e ti 'canta canzoni' come cantava ad Adnan", sarà un'insinuazione che non piacerà per niente a Demir, che non perderà tempo per correre contro a quell'uomo e far scattare una rissa.

Lo riempirà di botte e tutti proveranno a fermarlo, anche perché di quel passo potrebbe rischiare di ucciderlo. L'uomo si troverà a terra gravemente ferito e chissà se Demir rischierà qualcosa.