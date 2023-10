In Terra Amara Demir dovrà affrontare due amare verità: il fatto che Fikret sia il suo fratellastro e che Züleyha l'abbia tradito. Proprio così, la ragazza sapeva già che entrambi sono i figli di Adnan Yaman, ma al marito non gli ha mai detto niente e non la prenderà per niente bene.

La moglie di Hüseyin svela a Demir la verità su Fikret

Demir verrà sequestrato da Fikret e in un confronto verrà fuori una verità un po' scomoda: i due sono fratellastri. Demir non vorrà credere alla realtà dei fatti e per avere delle conferme si rivolgerà a una persona in particolare: Hüseyin, il maggiordomo che tanti anni prima lavorava a Villa Yaman.

Lui è a conoscenza di tutte delle dinamiche della sua famiglia e attualmente dovrebbe vivere a Istanbul.

Sarà così che Demir partirà, solo che non troverà più Hüseyin, ma la moglie. Anche lei, però, è a conoscenza dei fatti che in quegli anni ruotavano intorno alla famiglia Yaman e sarà proprio lei a confermargli la verità su Fikret, solo che gli svelerà anche un'altra cosa.

La rabbia di Demir contro Züleyha

La moglie di Hüseyin gli dirà che le hanno già fatto visita Züleyha e Sevda, e che anche a loro ha svelato la stessa cosa. Demir si sentirà tradito dalla moglie e la prima cosa che farà sarà andare a Çukurova per affrontarla.

I due avranno un diverbio molto animato in camera da letto, in cui Demir le dirà di sapere di Fikret e del fatto che lei e Sevda siano andate a Istanbul.

"Ma cosa combini Züleyha, non posso più fidarmi di te", dirà Demir con tono rabbioso e la ragazza, però, avrà modo di spiegargli perché non gli ha rivelato nulla.

La verità di Züleyha

Züleyha conosce perfettamente Demir e sa che se le avesse detto la verità, lui avrebbe potuto commettere una sciocchezza: "Ti ricordi cosa dicevi quando ricevevi delle minacce anonime dal tuo presunto fratellastro?

Che se fossi riuscito ad acchiapparlo l'avresti ucciso. Ecco, ho evitato che succedesse questo".

Demir, però, non capirà una cosa: perché a Züleyha è venuto il dubbio che Fikret fosse il suo fratellastro? Allora verrà fuori la storia dei giorni passati dalla ragazza nel bosco dopo aver inseguito Fikret.

Le lacrime di Züleyha

"Ha minacciato di ucciderti? È stato lui a farti cadere nella trappola per animali vero? Te l'ho detto una sacco di volte Züleyha: non voglio che ti immischi da sola in affari pericolosi, ho già perso mia madre e non voglio perdere anche te", urlerà ancora Demir con tono molto furente.

Züleyha non saprà cosa fare e scoppierà in lacrime, lasciando Demir senza parole. Non avrebbe voluto arrivare a questo, motivo per il quale le chiederà scusa per aver alzato i toni. Un brutto momento per Demir, che farà fatica a metabolizzare tutte le novità della sua vita.