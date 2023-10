In Terra amara Saniye e Gülten moriranno insieme, lasciando Gaffur solo e sconsolato. Per lui sarà difficile dire addio, contemporaneamente, alla moglie e alla sorella. Quello dei funerali sarà il momento più duro, ma a fare forza a Gaffur ci sarà la piccola Üzüm

Saniye e Gülten muoiono dopo essere state investite da una macchina

Saniye e Gülten saranno legate da un destino infausto. Entrambe moriranno dopo essere state investite da una macchina, lasciando Gaffur e Çetin nella disperazione più totale. Saniye è stata come una sorta di madre per Gülten: l'ha vista crescere, visto che è rimasta orfana da bambina, ma sicuramente non avrebbe mai potuto immaginare di morire insieme lei.

Le due donne percorreranno la loro strada insieme fino al luogo della sepoltura, visto che il giorno seguente alla loro morte verranno celebrati i funerali.

La disperazione di Gaffur

Il corteo funebre partirà da Villa Yaman. Un momento veramente straziante, soprattutto per Gaffur, che si troverà in lacrime e diviso tra il feretro della moglie e quello della sorella. Arrivati in cimitero Gaffur si occuperà della sepoltura del feretro di Saniye, ma non riuscirà a trattenere le lacrime pensando al corpo della moglie lì sottoterra.

Stringerà a sé quella semplice lapide in legno e non riuscirà a smettere di accarezzare quella terra che copre il corpo della sua amata: "Saniye benedicimi da lassù. Perdonami per le lacrime che ti ho fatto versare, so che ti ho reso molto triste.

Ma io ti ho amata così tanto Saniye, ti amo veramente tanto".

Üzüm prova a fare forza al padre

"Mi hai lasciato e te ne sei andata, ma sappi che non ti lascerò Saniye, presto anch'io verrò lì da te", continuerà a dire Gaffur singhiozzando e senza smettere di abbracciare la tomba della moglie: "Non ti lascerò Saniye, non ti lascio da sola qui in questo luogo così freddo e buio".

Üzüm, presente al funerale di Saniye, non riuscirà a vedere il padre in quello stato, così si avvicinerà per consolarlo.

Gli darà un tenero abbraccio, poi la bambina seppellirà sotto quella terra la sua collana, sarà un suo modo per dire addio alla mamma.

Çetin resta solo senza la sua Gülten

Anche Çetin si occuperà della sepoltura di Gülten e con fatica riuscirà piantare quella lapide di legno.

Si avvarrà di un sasso, ma i colpi saranno deboli e allo stesso tempo pieni di rabbia. Ci penserà Fikret a dargli una mano e a sostenerlo.

Çetin non riuscirà a darsi pace per la morte della moglie e del bambino che portava in grembo. "Tu e il nostro bambino sarete i miei angeli", continuerà a ripetere Çetin, stringendo tra le mani delle calzine da neonato, quelle che Gülten gli aveva mostrato quando gli aveva annunciato di essere incinta.