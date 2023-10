Terra amara prosegue con nuove storie e le anticipazioni annunciano che presto Demir sarà diviso tra Umit e Zuleyha.

Il signor Yaman inizierà una relazione con l'affascinante Umit, certo di non avere più speranze con sua moglie. Zuleyha, però, dichiarerà il suo amore per Demir che non esiterà a lasciare Umit dopo averle promesso una vita insieme.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha si farà avanti con Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che la conoscenza tra Demir e Umit si farà sempre più profonda. Il signor Yaman ritroverà la voglia di amare accanto alla dottoressa che a sua volta si innamorerà perdutamente di lui.

Zuleyha, tuttavia, non starà a guardare e quando si renderà conto di aver quasi perso suo marito si farà avanti dichiarandogli il suo amore. Per Demir non ci sarà neanche bisogno di pensarci: la donna che ha sempre amato e desiderato è Zuleyha. Yaman non perderà altro tempo e si recherà da Umit, deciso a troncare la loro relazione, ma non sarà affatto semplice. Quando Demir arriverà a casa della dottoressa inizierà il suo discorso, parlandole dei sogni che a volte si avverano, ma sarà subito interrotto da Sevda che busserà con forza alla porta di Umit. La ex cantante, dopo aver saputo che Demir ha mentito su dove si trovasse, andrà a cercarlo da Umit, ma lui si nasconderà.

Anticipazioni prossime puntate: Demir si confiderà con Sevda

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano Demir che dovrà dare delle spiegazioni a Sevda per aver mentito sulla sua uscita. La ex cantante sarà molto arrabbiata con Yaman, certa che lui abbia una relazione con un'altra donna. Lui non potrà fare a meno di raccontare tutta la verità, dicendo di aver commesso un errore perché pensava che Zuleyha non lo avrebbe mai amato.

Demir spiegherà di essersi recato da Umit per lasciarla e Sevda lo metterà in guardia, dicendogli che quella donna è capace di tutto. Yaman chiederà a Sevda di non dire nulla a Zuleyha, anche perché considera definitivamente chiusa la sua relazione con Umit.

Umit sconvolta e distrutta dall'improvviso rifiuto di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Demir tornerà da Umit solo per lasciarla.

L'uomo le spiegherà che in lei ha trovato una donna meravigliosa, ma Zuleyha è la sua vita e non potrebbe mai rinunciare a lei. "Io non posso renderti felice", dirà Demir a Umit che non riuscirà a credere di essere stata ingannata. La donna scoppierà a piangere ricordando i momenti felici trascorsi con Demir e tutte le promesse di una vita insieme andate in fumo. Per Yaman la storia sarà chiusa, ma la dottoressa non avrà nessuna intenzione di arrendersi con lui.