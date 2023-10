Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Gli spoiler turchi svelano che Umit ordinerà a Sevda di aiutarla a riconquistare Demir Yaman se non vorrà perderla di nuovo.

Anticipazioni Terra amara: Sevda ritrova la figlia abbandonata

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit confiderà a Sevda di essere sua figlia Ayla, quella che, secondo lei, aveva abbandonato a pochi mesi dalla nascita per vivere la sua tresca con Adnan senior. Una rivelazione che provocherà un infarto alla cantante.

Fortunatamente la donna verrà soccorsa in tempo e per questo si riprenderà dopo pochi giorni di ricovero. Una volta dimessa, Sevda avrà come unico obbiettivo quello di dimostrare alla figlia che il padre le ha raccontato un sacco di bugie sul suo conto. Un compito che vorrà porterà a termine visto che farà in modo che Umit ascolti una telefonata tra lei e la zia. In questo modo la direttrice dell'ospedale di Cukurova scoprirà che è stato il padre a portarla via dalle braccia della madre dopo averle proposto di interrompere la gravidanza.

Umit pretende che la madre l'aiuti a rientrare nelle grazie di Demir

Nelle prossime puntate della soap opera Umit perdonerà sua madre, tanto da abbracciarla stretta al cuore.

La direttrice dell'ospedale tuttavia dimostrerà di avere anche degli altri interessi. Pretenderà che la madre l'aiuti a rientrare nelle grazie di Demir, ormai deciso a concedere una seconda chance alle nozze con Zuleyha. Inizialmente Sevda cercherà di tirarsi indietro, ma alla fine accetterà il piano della figlia per non perderla nuovamente.

Proprio per questo motivo la cantante inizierà a fare il doppio gioco. Sevda spingerà Demir a credere che Zuleyha non abbia mai dimenticato il defunto Yilmaz, dicendogli che ogni giorno si reca a piangere sulla sua tomba. Inoltre farà credere al ricco imprenditore che i sentimenti della moglie nei suoi confronti siano falsi, decisa a vendicarsi di tutto il male ricevuto dalla famiglia Yaman.

Sermin inizia a nutrire dei sospetti su Sevda e Umit

Demir crederà alla versione raccontata da Sevda quando scoprirà che Zuleyha ha intestato a Yilmaz un campo che prima era intitolato alla defunta madre. Un piano che sembrerà andare a favore di Umit. Sermin, intanto, troverà una missiva che l'ex marito Sabahattin aveva inviato alla direttrice dell'ospedale. In questo modo apprenderà che il vero nome della primaria è Ayla, il nome che Sevda urlava il giorno in cui era stata ricoverata in ospedale per un attacco cardiaco. Per questo motivo Sermin inizierà a nutrire dei sospetti, tanto da chiedersi perché la cantante conosca il primo nome di Umit. Un dubbio che la donna deciderà di rivelare sia a Demir che alla zia di Fikret.