Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 6 e 7 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le attese e fatidiche nozze di Gulten e Cetin.

Zuleyha, invece, si ritroverà in possesso di una lettera che non si aspettava, che finirà per lasciarla senza parole.

Occhi puntati anche su Fikret che, in questi nuovi episodi della soap, distruggerà la lapide del papà di Demir.

Fikret distrugge la lapide del padre di Demir: anticipazioni Terra amara 6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 6 ottobre, rivelano che Fikret distruggerà completamente la lapide di Adnan, il padre di Demir.

Un comportamento che lascerà senza parole Fekeli, che non riuscirà a spiegarsi il comportamento del ragazzo.

Intanto, per Gulten e Cetin si avvicinerà il fatidico e atteso momento delle nozze: i due pronunceranno il tanto atteso e fatidico sì presso la tenuta Yaman e l'evento sarà organizzato proprio da Zuleyha.

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara del prossimo 7 ottobre rivelano che arriverà il giorno del matrimonio della coppia.

Cetin e Gulten si sposano: anticipazioni Terra amara del 7 ottobre

Si tratta di un matrimonio collettivo che verrà organizzato dalla nuova signora di Cukurova: Cetin e Gulten pronunceranno il fatidico sì e diventeranno ufficialmente marito e moglie mentre Fadik verrà abbandonata sull'altare dal suo promesso sposo Rasit.

Intanto Behice non avrà alcuna intenzione di arrendersi in merito alla questione dell'eredità lasciata in sospeso: la donna chiederà a Nimet di indagare, perché intende scoprire la verità sui soldi dell'eredità di Yilmaz.

A quanto pare, infatti, mancherebbero ben 30 milioni di lire dall'eredità dell'uomo e i sospetti di Behice si concentreranno in primis su Zuleyha, che verrà accusata di aver portato via questa somma di denaro all'insaputa di tutti.

Zuleyha trova una lettera inattesa: anticipazioni Terra amara del 7 ottobre 2023

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara del 7 ottobre 2023, rivelano che Zuleyha si ritroverà in possesso di una lettera del tutto inaspettata.

La donna scoverà questa missiva che porta la firma del padre di Demir: cosa c'è scritto all'interno?

Spazio anche alle vicende di Mujgan che, in questo nuovo appuntamento con la soap opera del pomeriggio, si ritroverà a fare i conti con le nuove direttive di Umit.

La new entry nell'ospedale di Cukurova, ha scelto di metterla a capo del programma di vaccinazione e in questo modo Mujgan sarebbe costretta a viaggiare spesso, motivo per il quale si ritroverà ai ferri corti con Umit.