In Terra Amara prossimamente Demir inizierà a sospettare che Züleyha ami ancora Yilmaz e non la prenderà per niente bene. Scoprirà che va spesso a trovarlo in cimitero e che vicino alla sua tomba vuole piantare un albero che simboleggi il vero amore. Per Demir sarà un colpo al cuore: verrà a sapere tutto tramite Sevda, ma lui non potrà immaginare che in realtà l'ex di suo padre lo sta solamente raggirando per farlo finire tra le braccia di Ümit.

La minaccia di Ümit

Tra non molte puntate Sevda scoprirà che Ümit in realtà è Ayla, la sua unica figlia.

In qualche modo vorrà recuperare il tempo perso con lei e si renderà disposta ad aiutarla per qualsiasi cosa, anche nella sua ossessione per Demir.

Sevda vuole tanto bene a Demir e non si sarebbe mai immaginata che sarebbe anche potuta andargli contro, ma per la figlia farà questo e altro. Ümit chiederà alla madre di prendere le sue parti in questa battaglia, e di aiutarla così a mettere fine al matrimonio tra Demir e Züleyha.

Sevda si troverà praticamente costretta a dirle di sì, visto che la figlia la minaccerà: se non l'aiuterà se ne andrà da Çukurova.

Inizia la guerra tra Sevda e Züleyha

Sevda deciderà di colpire Demir nel suo punto più debole: Yilmaz. Nonostante il giovane sia ormai deceduto da diversi mesi, Demir continuerà a essere geloso di lui.

Per esempio Demir si arrabbierà quando Züleyha deciderà di commemorare Yilmaz intitolandogli un campo presente a Çukurova.

Si arrabbierà ancora di più quando scoprirà che Züleyha va al cimitero per deporre dei fiori sulla tomba di Yilmaz. Sarà Sevda a spronarla a farlo e ovviamente correrà subito da Demir per dirglielo: la guerra è appena cominciata.

Le bugie di Sevda

Sevda rincarerà la dose e dirà a Demir che Züleyha va in cimitero da Yilmaz ogni giorno e lui non farà che innervosirsi. Questo, però, sarà solo l'inizio, perché Sevda non farà altro che parlare dietro le spalle di Züleyha e si inventerà le bugie più assurde, come il fatto che la ragazza le abbia chiesto un albero da piantare sulla tomba di Yilmaz, che andrebbe a simboleggiare il suo vero amore.

Demir rimarrà scioccato, ma le menzogne di Sevda non si fermeranno qui.

La bugia su Adnan

Sevda dirà a Demir che quando Züleyha è da sola in casa chiama il piccolo Adnan "Yilmaz". Demir non riuscirà a reggere questo affronto, nonostante lui stesso abbia deciso di ribattezzare il piccolo con il nome di Yilmaz Adnan.

Demir crederà che Züleyha ami ancora Yilmaz e non riuscirà a capire perché la moglie improvvisamente si stia comportando in questo modo e si preoccuperà per tutto quello che gli ha raccontato Sevda. Chissà se riuscirà ad affrontare Züleyha per dirle quello che sa, intanto la cantante gioirà per la buona riuscita del suo piano.