Maria De Filippi spiazza ancora una volta a Tu si que vales e diventa irriconoscibile per i tantissimi fan che la seguono tutti i giorni in televisione.

La celebre conduttrice in questa nuova edizione dello show del sabato sera trasmesso su Canale 5 si è messa costantemente in gioco e nel corso dell'ultima puntata si è cimentata in una esibizione che non è passata inosservata.

La presentatrice, infatti, ha eseguito una performance cantando in playback il brano Arriverà portato al successo dai Modà con Emma Marrone al Festival di Sanremo 2011.

Maria De Filippi irriconoscibile a Tu si que vales 2023

Nel dettaglio, anche questa settimana Maria De Filippi ha spiazzato e sorpreso i tantissimi fan dello show del sabato sera di Canale 5.

La conduttrice si è cimentata in una performance che non è passata inosservata, dato che questa settimana si è esibita sulle note del brano Arriverà.

L'esecuzione è avvenuta assieme a Rudy Zerbi, suo partner artistico in questa esperienza e i due hanno cantato entrambi in playback, fingendo così di prendere il posto di Emma Marrone e Kekko Silvestre dei Modà.

Una performance che ha spiazzato i numerosi fan social della trasmissione e in particolar modo quelli di Maria De Filippi, al punto che in moltissimi l'hanno bollata come "irriconoscibile".

'È un'altra persona al sabato sera', i fan di Maria De Filippi spiazzati sui social (Video)

"Ma qualcuno mi spiega perché Maria si trasforma quando è in onda con Tu si que vales?" ha chiesto un fan dopo aver visto la conduttrice di Uomini e donne all'opera con questa performance.

"Maria è completamente un'altra persona al sabato sera quando è nella giuria di questa trasmissione, riesce a trasformarsi completamente",

"Irriconoscibile Maria in questa veste del tutto inedita, ma si percepisce che si diverte per davvero e quindi ben venga", ha scritto un altro appassionato della trasmissione del sabato sera di Canale 5.

Ma cosa succede a Maria quando registra #TuSiQueVales? Completamente un'altra 😂 pic.twitter.com/7ba0yhLMfR — Boomerissima (@Boomerissima) October 21, 2023

Volano gli ascolti di Tu si que vales su Canale 5: Maria domina la sfida del sabato sera

Intanto, gli ascolti dello show del sabato sera di Canale 5 continuano a essere eccezionali.

La media auditel delle puntate trasmesse in questa prima parte della stagione autunnale è di oltre 3,8 milioni di fedelissimi appassionati, pari a uno share del 30%.

Numeri che, la scorsa settimana, hanno permesso a Tu si que vales di dare filo da torcere anche all'appuntamento con la Nazionale italiana di calcio, che in quella stessa fascia oraria andava in onda su Rai 1 con un match valido per la qualificazione ai prossimi Europei.

E, da questa settimana, a sfidare lo show del sabato sera Mediaset ci sarà l'appuntamento con Ballando con le stelle di Milly Carlucci.