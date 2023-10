Oggi, lunedì 9 ottobre, è stata pubblicata una nuova intervista ad Elio Servo: l'ex cavaliere di U&D ha motivato il suo addio alla trasmissione, ma si è anche esposto sulle liti che ha avuto con Tina Cipollari in studio. In merito ad un suo possibile ritorno in tv, l'imprenditore ha fatto sapere che gli piacerebbe ricoprire un ruolo inedito, quello di opinionista.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Nel giorno in cui si sta discutendo del post che Beatriz ha fatto contro U&D nel 2021 ("Un programma da non trasmettere, proprio come Amici, nel rispetto dell'intelligenza", ha scritto la corteggiatrice su Facebook), il blogger Pugnaloni ha pubblicato l'intervista ad un protagonista che ha lasciato il cast di recente.

Su "Lollo Magazine", infatti, il 9 ottobre sono state caricate le dichiarazioni che Elio Servo ha rilasciato poco dopo aver abbandonato il parterre con una frase piuttosto polemica: "Vado via, lì non si trova l'amore".

Interpellato sulle tante discussioni che ha avuto con Tina Cipollari davanti alle telecamere, ad esempio, il cavaliere ha detto: "Lei è ridicola. Io riuscivo a metterla in difficoltà senza usare il turpiloquio, e la cosa la faceva andare ancora di più in bestia".

Parole forti quelle che il Elio ha usato per commentare il suo litigioso rapporto con l'opinionista di Canale 5, pare uno dei motivi per i quali ha deciso di non partecipare più alle registrazioni.

I commenti sulle dame di U&D

Nell'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni, però, Elio ha parlato anche delle signore del parterre che lo hanno colpito fisicamente e di quelle con cui avrebbe voluto approfondire una conoscenza ma non c'è stato né tempo né modo.

"Quando Aurora a settembre si è presentata con abiti lunghi che a me piacciono tanto, mi ha portato ad espormi con dei balli.

Per evitare ulteriori conflitti con gli opinionisti, però, ho preferito lasciar perdere", ha fatto sapere Servo in questi giorni.

In merito alle dame di U&D che rispecchiano il suo ideale a livello fisico, l'uomo ha detto: "Mi piacevano Paola Ruocco, Ida Platano e Roberta Di Padua. Esteticamente corrispondono ai miei canoni di bellezza".

Nonostante questo, però, il cavaliere non è riuscito a trovare la persona giusta agli Elios, tant'è che la scorsa settimana ha annunciato il suo addio al cast con un video postato su Tik Tok.

Le parole sul futuro a U&D

Quando gli è stato chiesto se direbbe sì ad un ritorno in televisione dopo l'esperienza da cavaliere del Trono Over, Elio ha fatto sapere: "Sono aperto anche a nuove cose perché mi piace e mi distrae dalla routine".

"Inoltre non nascondo che mi piacerebbe rientrare a U&D come opinionista, ci tornerei solo in quest'altra veste", ha aggiunto l'imprenditore nell'intervista che è stata pubblicata il 9 ottobre.

Oltre a definirla "ridicola", Servo ha voluto punzecchiare Tina proponendosi come "collega" o sostituto nel cast del dating-show al quale ha partecipato in questi mesi nella speranza di trovare l'amore.