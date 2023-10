Martedì 3 ottobre, il sito Tag24 ha pubblicato un'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato su U&D e su quello che sta succedendo in studio in queste settimane. L'ex cavaliere ha boccato la coppia formata da Gemma e Maurizio, dicendosi dubbioso soprattutto dell'interesse che Laudicino dice di provare per la 73enne. Non sono mancati i commenti su Tina ed Elio, ma anche sul ritorno nel cast di Barbara e sulla dama che ha attirato la sua attenzione nelle nuove puntate.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Mentre in tv andava onda la puntata di U&D in cui Gemma ha cercato di sedurre Maurizio ballando, Tag24 pubblicava una nuova intervista di Giorgio Manetti.

A distanza di qualche settimana dal suo ultimo sfogo, il "Gabbiano" ha accettato di commentare quello che è successo di recente agli Elios, a partire dalla frequentazione che la sua ex sta avendo con un signore molto più giovane di lei.

"Io non capisco come lui possa nutrire un interesse per lei", ha fatto sapere il toscano sottolineando la grande differenza d'età che c'è tra Galgani e Laudicino (73 anni lei, 57 lui stando a quello che ha dichiarato in televisione e non 49 come dice Giorgio).

"In questa coppia non vedo trasporto e neanche un futuro", ha aggiunto l'ex protagonista del Trono Over.

Le frecciatine alla 'regina' di U&D

"Quello di Gemma è un copione che si ripete, la gente le si avvicina per pubblicità, per questo tutte le sue storie durano breve tempo", ha detto ancora Manetti al sito che l'ha intervistato in questi giorni.

Secondo il toscano, lui è stato uno dei pochi ad aver realmente provato qualcosa per Galgani, tant'è che l'ha subito invitata ad uscire quando l'ha vista per la prima volta negli studi di U&D.

Quando gli è stato chiesto se intende fare pace con Tina dopo lo scontro a distanza che hanno avuto quest'estate, Giorgio ha detto che non c'è nulla da chiarire e che lui non ha cambiato idea sull'opinionista e sui comportamenti spesso esagerati che avrebbe davanti alle telecamere.

"Quella con Elio e il formaggio mi è sembrata una scena di cattivo gusto, molto diversa da quella sul test di gravidanza che ha fatto fare a Gemma", ha spiegato l'ex protagonista del Trono Over.

Il parere sul parterre femminile di U&D

In merito al rientro di Barbara De Santi nel cast di U&D dopo tanti anni d'assenza, invece, Giorgio ha dichiarato: "Rimasi colpito da lei quando la vidi in studio, ma lei disse che ero troppo vecchio".

"Dopo quell'episodio, però, ci siamo visti al di fuori ma non mi aspettavo che tornasse", ha aggiunto il toscano sulla dama che ha ripreso centralità nelle dinamiche della versione senior del dating-show.

Visto che è ancora single e quindi alla ricerca della persona giusta, Manetti ha fatto il nome della donna del parterre che ha attirato la sua attenzione nelle puntate che sono andate in onda fino ad oggi su Canale 5.

"Cristina Tenuta è molto carina e femminile", ha concluso il cavaliere che, salvo colpi di scena, non tornerà a Uomini e donne nonostante quest'estate siti e riviste abbiano considerato a lungo quest'ipotesi.