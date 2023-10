Quella che è andata in onda mercoledì 11 ottobre, è stata una puntata di U&D molto difficile per Maurizio: per circa un'ora e mezza, infatti, in studio si è parlato dei baci che il cavaliere non dà a Gemma e di alcuni eventi ai quali la dama ha partecipato come personaggio pubblico, probabilmente a sua insaputa. Tina, Gianni, l'intero parterre e a tratti anche Maria De Filippi, hanno cercato di far capire a Galgani che l'interesse che prova per Laudicino non è corrisposto e che la cosa migliore sarebbe interrompere la conoscenza.

Tensioni tra i protagonisti di U&D

Oggi, 11 ottobre, a U&D si è parlato soltanto di Maurizio e dei baci che continua a non voler dare a Gemma.

I due sono stati insieme qualche giorno a Pistoia, ma neppure in questo caso c'è stato lo scambio di affettuosità che la dama vorrebbe da settimane, anche a suggello di una frequentazione che va vanti da fine agosto.

Il cavaliere ha ribadito di non voler baciare forzatamente Galgani e che per ora non se la sente di fare questo passo: lei ci è rimasta molto male e ha pianto davanti a tutti.

Il fulcro della puntata odierna del dating-show, però, è stato un altro: gli eventi ai quali la 73enne ha preso parte su invito del suo "amato", forse inconsapevole del fatto che la sua presenza serviva per attirare persone.

Le critiche degli opinionisti di U&D

I più severi nei confronti di Maurizio, sono stati Gianni e Tina: entrambi gli opinionisti di U&D, infatti, hanno palesemente detto che il cavaliere starebbe sfruttando Gemma per un tornaconto di visibilità a sé stesso e al suo lavoro.

"Ti sta manipolando, è solo business. Svegliati, perché lui a questi eventi ti ha presentata come un personaggio e non come la sua donna", ha detto Cipollari a difesa della protagonista del Trono Over in evidente difficoltà.

Laudicino ha provato a smentire tutte queste teorie, sostenendo che sarebbe stata la stessa Galgani a raggiungerlo a Pistoia pur sapendo che doveva lavorare, quindi lui non ha proposto nulla.

La 73enne non ha trattenuto le lacrime man mano che realizzava cosa stava succedendo: l'uomo per il quale ha perso la testa, non solo non vuole baciarla ma la starebbe usando per accrescere la sua visibilità anche in ambito professionale.

Anticipazioni sui personaggi di U&D

La conduttrice di U&D ha indagato anche su altri eventi ai quali Gemma ha partecipato su suggerimento di Maurizio: assistere ad una partita di calcio della Pistoiese allo stadio come ospite d'onore, visitare alcune aziende tessili che avrebbero voluto regalarle delle giacche (lei ha rifiutato).

Insomma, in studio ha aleggiato a lungo la teoria che Laudicino starebbe sfruttando la popolarità di Galgani, per questo uscirebbe con lei da un mese senza mai avvicinarsi fisicamente.

"La tratti come se fosse tua zia, dille chiaramente che non è scattato nulla e mai succederà", ha sbottato Barbara in difesa della collega di parterre.

Anche altre dame sono intervenute per definire il cavaliere "insensibile": di fronte alle lacrime della 73enne, infatti, l'uomo non ha battuto ciglio anzi ha accettato di incontrare una signora che ha scritto alla redazione appositamente per lui.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate la scorsa settimana, fanno sapere che la crisi tra Maurizio e Gemma non si è risolta: lui ha detto di voler chiudere, ma Tina si è intromessa per chiedere un confronto tra i due lontano dalle telecamere.

Le riprese che si svolgeranno venerdì 13 ottobre, però, faranno ulteriore chiarezza sulla "coppia" che in questo primo mese di programmazione ha regalato la dinamica più interessante e accattivante per il pubblico.