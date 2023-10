Ci sarebbe maretta tra due protagonisti assoluti delle ultime edizioni di U&D: da settimane, infatti, Ida e Alessandro si ignorano sui social network e i fan iniziano a convincersi che siano in crisi. Interpellato su Instagram su quello che starebbe accadendo tra la dama e il cavaliere del Trono Over, Lorenzo Pugnaloni si è detto certo che ci sia stato un allontanamento ma che non ci sono ancora prove per parlare di rottura. Secondo il blogger, inoltre, i due potrebbero presto tornare in studio per raccontare come procede la loro storia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il gelo che è calato tra Ida e Alessandro sui social fa pensare ad una crisi in corso tra loro: dallo scambiarsi quasi ogni giorno dediche e parole d'amore su Instagram, i due sono passati al silenzio più totale.

I fan della coppia sono stati abituati a gesti romantici e dolci frasi in quest'ultimo anno, ma è da qualche settimana che sul web non c'è più traccia di nulla del genere sui profili di entrambi i protagonisti del Trono Over.

I curiosi, inoltre, il 27 ottobre hanno interpellato su questa vicenda Lorenzo Pugnaloni, l'esperto di Gossip che riporta in rete le anticipazioni di tutte le registrazioni di U&D.

A chi gli ha chiesto se sa qualcosa su Platano e Vicinanza, il blogger ha risposto: "Che tira aria di crisi è evidente, mi auguro solo che non si siano lasciati".

Teorie sul futuro a Uomini e donne

"Forse li rivedremo presto? Boh", ha concluso il blogger tra le Stories che ha caricato su Instagram lo scorso 27 ottobre.

Quando Lorenzo dice che a breve i fan di U&D potrebbero rivedere Ida e Alessandro, ovviamente fa riferimento al programma di Canale 5 e ad un loro possibile ritorno in studio.

L'ultima apparizione della coppia agli Elios risale allo scorso settembre, quando sono stati ospiti di una delle prime puntate della nuova edizione per raccontare della loro estate e dei progetti che avevano per il futuro.

A distanza di qualche mese, dunque, Platano e Vicinanza potrebbero partecipare alle riprese del dating-show per spiegare se tra loro c'è davvero crisi oppure se il gelo social è solo una casualità e tra loro procede tutto a gonfie vele.

Ancora non si conoscono le date delle prossime registrazioni, ma i curiosi non vedono l'ora di scoprirle per capire se i due protagonisti del Trono Over torneranno davanti alle telecamere dopo una lunga assenza.

L'importante anniversario lontano

Tra una settimana esatta, ovvero sabato 4 novembre, Ida e Alessandro taglieranno un importante traguardo: era il 4 novembre 2022 quando la dama e il cavaliere hanno lasciato insieme U&D.

Tra pochi giorni, dunque, Platano e Vicinanza festeggeranno il loro primo anniversario e i fan si aspettano un romantico scambio di dediche anche sui social se le cose tra loro procedono.

Nel caso i due dovessero ignorarsi anche nell'arco di una giornata così speciale per il loro rapporto, aumenterebbero i dubbi di chi è quasi certo che sia accaduto qualcosa nell'ultimo periodo, magari un allontanamento in seguito ad una lite o a un'incomprensione.

Ad oggi, comunque, la parrucchiera tace e usa i social network solo per promuovere il suo lavoro e alcuni brand con i quali collabora: del fidanzato Alessandro, infatti, sul profilo Instagram di Ida non c'è traccia da settimane.