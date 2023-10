L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole in programma nella fascia serale di Rai 3 promette sorprese e colpi di scena. Al centro delle dinamiche e delle nuove trame della soap opera, ci saranno in primis le vicende di Damiano che potrebbe ritrovarsi a fare i conti con il tradimento di Rosa. Spazio anche al legame speciale tra Nunzio e Rossella: nei prossimi appuntamenti con la soap, il giovane cuoco potrebbe decidere di uscire allo scoperto e svelare quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza.

Damiano viene tradito da Rosa nelle nuove trame di Un posto al sole?

Nel dettaglio, con le nuove trame di Un posto al sole, l'attenzione sarà particolarmente incentrata sulle vicende di Damiano. Il poliziotto si ritroverà a vivere una situazione di grande pericolo, dato che Eduardo e i suoi uomini inizieranno ad avere dei sospetti sul suo conto e non si fideranno della parola che ha dato loro. Damiano, quindi, dovrà stare ben attento a non farsi smascherare, ma a tradirlo potrebbe essere la sua ex Rosa.

La donna, resasi conto di essere ormai un'estranea per il padre di suo figlio e di non avere più alcuna chance di riconquistarlo, potrebbe anche voltargli le spalle e confessare al fratello Eduardo ciò che Damiano sta mettendo in atto contro di lui.

Il poliziotto, quindi, rischia di essere smascherato e di conseguenza potrebbe ritrovarsi a vivere dei momenti di grande paura, dato che Eduardo e i suoi uomini non si farebbero scrupoli a punirlo in modo violento per il suo inganno.

Tra Rossella e Nunzio si riaccende la passione nelle trame di Un posto al sole?

Inoltre, al centro delle prossime nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della stagione autunnale in tv, potrebbe esserci spazio anche per l'ennesimo colpo di scena legato alle vicende di Rossella e Nunzio.

I due potrebbero ritrovarsi a trascorrere molto tempo assieme per scegliere al meglio il menù da proporre nel giorno del matrimonio che la ragazza celebrerà con il suo amato Riccardo.

Tale vicinanza, però, potrebbe rivelarsi particolarmente per Nunzio e non si esclude che nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, il cuoco possa decidere di uscire allo scoperto e quindi confessare quello che realmente prova nei confronti della figlia di Silvia.

Nunzio si dichiara a Rossella nelle nuove trame di Un posto al sole?

Il colpo di scena spiazzante, quindi, potrebbe aver come protagonista il cuoco che resosi conto del forte sentimento e del grande interesse nei confronti della dottoressa, potrebbe decidere di uscire allo scoperto definitivamente.

A poche settimane ormai dalle attesissime nozze di Rossella, Nunzio potrebbe spiazzare e sorprendere la ragazza (un tempo tra le sue migliori amiche) svelandole di essere innamorato follemente di lei e di non volerla perdere col matrimonio insieme a Riccardo.