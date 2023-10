L'attore Peppe Zardo, interprete di Franco Boschi in Un posto al sole, in occasione del 27° anniversario di messa in onda della soap opera partenopea, ha postato sui social dei ringraziamenti che avrebbero il sapore di un addio e hanno messo in allarme i fan.

Franco Boschi manca dalla scene da qualche mese e attualmente non si sa nulla di un suo ritorno.

Un posto al sole: 27 anni di successi e storie appassionanti

La prima puntata di Un Posto al sole risale al 21 ottobre del 1996 e da allora molte cose sono cambiate a Palazzo Palladini. Diversi personaggi negli anni si sono alternati, regalando al pubblico di Rai 3 trame sempre nuove.

Tra quelli storici c'è Franco Boschi, interpretato da Peppe Zarbo, e al momento i fan temono di non rivederlo più a Palazzo Palladini. In occasione dell'anniversario della prima puntata, infatti, l'attore la postato una foto di scena con un lungo ringraziamento che farebbe pensare a un addio, vista anche la partenza del personaggio che ha lasciato Napoli qualche mese fa.

Franco Boschi è partito con la sua famiglia

L'attore Peppe Zarbo che interpreta Franco Boschi ha postato su Instagram una foto che lo ritrae sul set in una scena storica. Ad accompagnare l'immagine sono state delle parole toccanti e ricche di gratitudine: "Voglio ringraziare la Rai e tutto il pubblico", si legge, "Così come le generazioni che sono cresciute con noi".

L'attore ha ricordato le emozioni che ha provato nel suo lunghissimo viaggio a Un Posto al sole grazie ai suoi colleghi e alla gente che lo ha sempre sostenuto, non facendogli mai mancare l'affetto. "È stata un'avventura incredibile e irripetibile", ha voluto sottolineare, taggando anche Claudia Ruffo, ossia l'attrice che sul set interpreta sua moglie Angela.

I fan di Un Posto al sole temono l'addio di Franco Boschi

Le parole usate da Peppe Zarbo sembrerebbero un addio al suo personaggio, Franco Boschi, che negli ultimi mesi ha lasciato Palazzo Palladini per la Sicilia. Secondo le trame di Un posto al sole, la famiglia Boschi ha deciso di cambiare vita con il trasferimento, ma il pubblico ha sempre sperato in un ritorno.

Dopo aver letto il post dell'attore, tuttavia, però, molti hanno pensato a un addio definitivo, soprattutto perché ne ha parlato come un'esperienza passata, senza lasciare nessuno spiraglio per il futuro. Per il momento non c'è nessuna ufficialità, perché ai commenti dei fan non ci sono state risposte da parte dell'attore.