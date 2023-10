Martedì 17 ottobre alle 11 sono state aperte, al prezzo simbolico di dieci euro, le prenotazioni per trascorrere una notte a Villa Volpicelli, meglio nota ai fan di Un posto al sole come Palazzo Palladini. In questa esperienza, oltre al pernottamento con tanto di colazione alla Terrazza, è prevista una visita ai set e la possibilità di fare la comparsa in una puntata della soap partenopea. Inoltre ad accogliere i fan sarà Patrizio Rispo, che come il suo alter ego Raffaele Giordano, darà il benvenuto agli ospiti e li introdurrà a questa esperienza, elargendo consigli su quali posti visitare a Napoli.

All'apertura delle prenotazioni qualcosa è andato storto e sono numerosi i fan a essersi lamentati del disservizio.

I fan di Un posto al sole possono vivere il sogno di dormire alla Terrazza

Non è la prima volta che agli appassionati viene data la possibilità di passare una notte nel posto dei loro sogni. Da Hogwarts, alla villa di Barbie, passando per il castello di Dracula, sono diverse le opzioni che vengono offerte ai fan che sono desiderosi, almeno per una volta, di vivere un'esperienza unica.

Quello che la Rai, in collaborazione con Airbnb, ha realizzato è un progetto intrigante per i fan di Upas. Verrà data la possibilità a due persone di soggiornare una notte nell'iconico Palazzo Palladini (in realtà Villa Volpicelli) in una stanza arredata in puro stile Upas, ispirata al personaggio di Giulia Poggi.

Polemiche sotto al post di Patrizio Rispo

Patrizio Rispo, che nella soap opera partenopea interpreta Raffaele Giordano, ha pubblicato un post sui suoi profili social ufficiali in cui ha invitato i fan a prenotarsi per vivere questa fantastica esperienza ma, a quanto pare, solo in pochi sono riusciti a effettuare la prenotazione.

Va aggiunto che, tra questi pochi eletti, solo una coppia avrà poi la possibilità di soggiornare a Palazzo Palladini la notte tra il 7 e l'8 novembre.

Probabile che qualche fan più smaliziato sia riuscito prenotarsi all'apertura, ma la maggior parte, che ha provato a registrarsi dopo, è andata incontro a una delusione. Numerose le proteste per il malfunzionamento del sito, anche se i più si lamentavano semplicemente per aver trovato già tutto esaurito.

Sarà per la prossima volta

Le prenotazioni sono state molto superiori al previsto mandando così in tilt i sistemi. Qualche fan abituato all'acquisto di biglietti di concerti online avrà trovato normale la cosa, ma la maggior parte degli spettatori è rimasta frustrata da questa situazione così insolita per loro.

Anche accettando il fatto che tra migliaia di richiedenti solo due sarebbero stati i fortunati, molti fan avrebbero almeno voluto avere la possibilità di essere selezionati, ma sono stati privati anche di questa opportunità. Va aggiunto che, come è stato spiegato, non c'è stato nessun sorteggio il sistema ha premiato semplicemente i più veloci.

Considerata l'enorme mole di richieste, è ipotizzabile che la location possa essere riaperta in futuro per periodi più lunghi, ma al momento è prevista una singola data per due soli fortunati.