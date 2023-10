La puntata di Un posto al sole di lunedì 2 ottobre è al centro di alcune polemiche e dibattiti tra i fan a causa di una scena di passione. Nei momenti finali dell'episodio, Viola si è recata di Damiano per scusarsi, in seguito a una lite avuta poco prima. In quel momento però i due sono stati travolti dalla passione. A seguire il video della scena in questione e un'analisi approfondita della puntata.

Rosa chiede aiuto alla sua rivale

La puntata del 2 ottobre è iniziata mostrando l'accorato appello di Rosa (Daniela Ioia) a Viola (Ilenia Lazzarin) per aiutare Damiano (Luigi Renda).

La nuova portiera di Palazzo Palladini, conscia dell'ascendente che l'insegnante Bruni ha sul suo ex, ha pregato la donna di convincere il poliziotto a rinunciare alla sua pericolosa missione di infiltrato.

Rosa, in un eccesso di amore, ha praticamente gettato Viola tra le braccia del suo ex marito, dando inizio a una sequela di eventi che avrebbe portato poi, nel finale, alla scena di passione tanto discussa.

Un posto al sole: Viola e Damiano fanno l'amore

Dopo aver parlato con Rosa, Viola si è recata da Damiano e i due, dopo una piccola lite legata alla pericolosità della missione dell'uomo, sono stati travolti dalla passione. Il comportamento di Viola è stato al centro di molte polemiche tra i fan.

Mentre alcuni hanno apprezzato la scelta di seguire il suo cuore, altri l'hanno criticata per aver tradito la fiducia di Eugenio (Paolo Romano) e di Rosa.

In ogni caso, il pubblico si è diviso tra i sostenitori della nuova coppia e gli appassionati della storia d'amore tra Bruni e il magistrato Nicotera. A generare discussioni non è stata però solo la scelta della figlia di Ornella, ma anche la sequenza in sé, decisamente spinta per la fascia oraria e per gli standard di Un posto al sole.

Upas: una sequenza molto discussa

Nella scena, che dura meno di un minuto, Viola e Damiano si denudano ed in seguito si baciano lasciandosi travolgere dalla passione. Nella breve sequenza non viene mostrato nulla che possa far gridare allo scandalo, ma si è trattato di qualcosa che di rado si è visto nella soap.

In Un posto al sole, le scene intime non vengono rappresentate molto spesso e, quando capita, si preferisce lasciare il tutto all'immaginazione dello spettatore, limitandosi a mostrare i due protagonisti abbracciati a letto con i vestiti sparsi sul pavimento.

In questo caso, gli sceneggiatori hanno voluto osare un po' di più, probabilmente per enfatizzare un momento che i fan attendevano da tempo, considerata la tensione passionale palpabile tra Viola e Damiano sin dai loro primi incontri.