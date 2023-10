Tante emozioni attendono i telespettatori di Un posto al sole e le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre annunciano puntate ricche di colpi di scena. I riflettori saranno puntati su Viola che non potrà fare a meno di pensare a Damiano, mentre quest'ultimo sarà impegnato a portare Eduardo dalla sua parte. A casa Ferri la presenza di Lara continuerà a essere una costante minaccia, e Roberto e Marina saranno preoccupati per il futuro di Tommaso. Ci saranno novità anche per Giancarlo che riuscirà a conquistare Otello, ma il vero problema della coppia sembrerà essere Silvia.

S casa Del Bue arriveranno il giovane Gerry e Speranza a movimentare le giornate di Guido e Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto ancora preoccupati

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre raccontano che per Marina e Roberto i guai finiranno. Le minacce di Lara, che vorrebbe raccontare tutto di Tommaso, terranno i due coniugi in pugno. Roberto, inoltre, sarà in difficoltà quando Lara chiederà di vedere ancora una volta il bambino. Lui e Marina si domanderanno quali siano le reali intenzioni della donna che non si è fatta scrupoli nel tentare di uccidere la signora Giordano. Nel frattempo Viola sarà sempre più presa da Damiano e farà molta fatica a vivere la vita di tutti i giorni.

La donna non riuscirà a ritrovare il suo equilibrio e deciderà di parlare con Diego che dubbi che la affliggono.

Anticipazioni settimana dal 16 al 20 ottobre: Clara lascia Eduardo

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 16 al 20 ottobre vedono al centro dei riflettori Damiano, sempre più impegnato nel suo lavoro. Il poliziotto porterà avanti la pericolosa operazione da infiltrato nel clan dei camorristi.

Per Damiano il prossimo obiettivo sarà riuscire a portare Eduardo dalla sua parte, ma sarà un'impresa ardua. Il poliziotto farà leva sull'antica amicizia che lo lega al fratello di Rosa, ma sembrerà non bastare. Clara romperà la sua relazione con Eduardo e questo potrebbe essere per lui un motivo per cambiare vita.

Ancora problemi per Silvia e Giancarlo, sorprese per Guido e Mariella

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 16 al 20 ottobre tra Silvia e Giancarlo le cose non andranno bene. Il bancario riuscirà a trovare un modo per conquistare la simpatia di Otello, ma questo sembrerà non bastare. A quanto pare i problemi di coppia di Silvia e Giancarlo sono dovuti a ben altro e la signora Graziani sembrerà poco presa dal compagno. Mariella e Guido si prepareranno ad accogliere Gerry, ma a casa Del Bue ci sarà un'altra sorpresa con l'arrivo inaspettato di Speranza.