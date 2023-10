Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre riservano molte sorprese per il pubblico di Rai 3 che assisterà a diversi cambiamenti.

Michele e Filippo arriveranno all'ennesima discussione che metterà in crisi il giornalista. Saviani si ritroverà a sfogarsi con Silvia e sarà proprio lei ad aiutarlo a credere in se stesso e a ridargli il sorriso. Nel frattempo ci sarà aria di cambiamento per Manuela, che stufa di aspettare inutilmente un gesto di Niko si lascerà andare con Costabile. Momenti di tensione anche per Damiano, diviso tra la sua missione e l'amore per Viola, e per Luca che deciderà di parlare a Giulia della sua malattia.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele in crisi a causa di Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre raccontano che per Michele non sarà un periodo facile. Accantonata la nostalgia per la sua vecchia vita matrimoniale, il giornalista ha dato spazio alla sua grande passione per il lavoro in radio, ma ha ricevuto delle delusioni anche in questo campo. Filippo ha avuto da ridire sui modi con cui Michele ha condotto una discussione con un'ascoltatrice e a quanto pare i dissidi tra i due amici non finiranno. Sartori sottolineerà più volte a Michele la sua pesantezza e la necessità di alleggerire il tono in radio, tanto da metterlo in crisi. Il giornalista andrà in crisi e si domanderà se davvero non abbia sbagliato tutto, ma a rincuorarlo arriverà Silvia.

Anticipazioni settimana 23-27 ottobre: Silvia dà un prezioso consiglio a Michele

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 23 al 27 ottobre vedono al centro dei riflettori Michele, che metterà in discussione il suo modo di essere. Dopo le parole di Filippo, arriverà a pensare di essere davvero troppo borioso e si sfogherà con Silvia al Caffè Vulcano.

La ex moglie si rivelerà ancora una volta molto preziosa per lui, visto che da lei riceverà solo complimenti. Silvia non nasconderà la sua stima nei confronti dell'ex marito e lo incoraggerà a portare avanti il suo lavoro come meglio crede, senza farsi condizionare dal giudizio altrui. Michele si sentirà ricaricato e pronto a scegliere la sua strada con più serenità.

Luca decide di parlare con Giulia, Manuela si lascia andare con Costabile

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Manuela arriverà un importante cambiamento. Si renderà conto di aver perso troppo tempo sperando in un ritorno con Niko e riconoscerà di dover dare una svolta alla sua vita. Delusa dal sapere che il suo ex uscirà con un'altra donna, Manuela non aspetterà un minuto di più e si lascerà andare con Costabile [VIDEO]. Nel frattempo Damiano sognerà una storia d'amore alla luce del sole con Viola, ma il poliziotto ignorerà che alle sue spalle qualcuno sta tramando qualcosa contro di lui. Luca capirà di non poter più mentire a Giulia e si deciderà a raccontarle tutto della sua malattia, ma la paura di perdere la donna che ama sarà troppo forte.