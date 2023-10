A Un posto al sole Damiano terrà ancora alta l'attenzione dei fan perché continuerà a fare l'infiltrato, ma la sua copertura sarà in bilico a causa dei sospetti di Tony. E mentre un imminente pericolo si prepara ad abbattersi sul poliziotto, Viola sarà pronta a chiudere con Eugenio.

Intanto Marina Giordano vorrà "chiudere la bocca per sempre" a Lara, così come ha detto lei stessa nella puntata di venerdì 20 ottobre. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre rivelano che Roberto cercherà di fermare Marina, spingendola a capitolare di fronte alle richieste di Lara.

Lara, infatti, è arrivata al punto di minacciare di rivelare tutta la verità su Tommaso e, in cambio del silenzio, ha chiesto di uscire dal carcere in cui si trova rinchiusa. Tuttavia, una scoperta sta per abbattersi su di lei.

Dalle parti di Palazzo Palladini Manuela resterà scioccata nel vedere Niko in compagnia di un'altra donna, e deciderà di dare una svolta alla propria quotidianità.

In tutto ciò non mancherà spazio per i momenti divertenti soprattutto con Otello, il quale si incaponirà nel voler andare a Indica con la moto, incurante della sua età. Riusciranno Renato e Raffaele a fermarlo?

Damiano in pericolo, Tony dubita di lui

Continuano i problemi in radio, con Filippo e Michele che si ritroveranno a far fronte ad un intervento fin troppo accalorato di un radioascoltatore, il quale metterà a dura prova il giornalista.

Ancora una volta Michele e Filippo si scontreranno riguardo la linea editoriale da adottare in radio.

Viola sarà determinata a tagliare i ponti con la sua vita matrimoniale e deciderà di parlarne con Eugenia. Ma proprio quando Bruni sarà in procinto di informare il marito di voler stare con Damiano, quest'ultimo farà una falsa soffiata destinata a mettere in difficoltà il clan di Sabbiese.

Questa situazione rischierà di mettere in pericolo l'ignaro poliziotto. Tony non si fiderà di Damiano, e questo causerà tensione con Eduardo. Nel frattempo, Rosa si renderà conto che con Damiano non ha più alcuna chance, anzi verrà tagliata dalla sua vita in maniera definitiva.

Manuela vede Niko con un'altra, una scoperta scombussola i piani di Lara

La vita di Manuela subirà un notevole cambiamento quando la ragazza vorrà darci un taglio con la solita routine fatta di studio, bambini e casa. Inoltre, vedere Niko in compagnia di un'altra donna le spezzerà il cuore al punto da spingerla a dare una chance a Costabile. Manuela andrà quindi a letto con Costabile, ma basterà ad aiutarla a dimenticare il suo ex?

Una testarda Marina vorrà portare avanti il suo proposito di fermare Lara una volta per tutte, ma alla fine Roberto riuscirà a dissuaderla. Quando la situazione sembrerà volgere a favore di Lara, all'orizzonte si profila una nuova scoperta destinata a cambiare i piani di Martinelli.

Rossella rammaricata

Il segreto di Luca non potrà più essere nascosto, perciò il primario si accingerà a rivelare la sua malattia avvalendosi del suo diario. Otello, incurante della sua età, deciderà di andare a Indica in moto. Renato e Raffaele si preoccuperanno e cercheranno di mettere in atto un piano per fermare l'amico.

Problemi anche per Rossella che sarà rammaricata nell'apprendere che nessuno dei familiari di Riccardo sarà presente alle loro nozze. Bice imporrà delle richieste vessatorie per la loro separazione, ma esse avranno delle conseguenze per Sergio.