Le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questa stagione rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in studio del cavaliere Armando Incarnato. Contrariamente a ogni aspettativa dei fan e di coloro che reclamano la sua presenza in studio, al momento Armando risulta fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. Nessun ritorno è previsto neppure per Ida Platano, sebbene in queste ultime settimane si parli con insistenza di una possibile crisi in corso con Alessandro Vicinanza.

Armando Incarnato non ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne raccontano che in studio non c'è stato spazio per il ritorno di quelle che sono considerate le "vecchie glorie" della trasmissione di Canale 5. Armando Incarnato, ad esempio, non prenderà parte alle nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio. Sul motivo della sua assenza dal cast del trono over aleggia ancora un certo mistero, dato che non è mai stata fatta chiarezza sui motivi di questa decisione.

Lui stesso, sui social, è sempre stato molto sibillino su tale argomento, nonostante le innumerevoli domande dei fan che a più riprese gli hanno chiesto come mai sia fuori dalla trasmissione sebbene non abbia ancora trovato la sua anima gemella.

Ida Platano non ritorna in studio

Nessun ritorno in studio neppure per Ida Platano: sebbene in queste ultime settimane si ipotizzi sui social una presunta crisi con Alessandro, nelle ultime registrazioni la dama siciliana non è tornata in studio.

Al momento, quindi, non è prevista la sua presenza in trasmissione come volto del trono over, ma non si esclude che nel corso delle prossime puntate possa ritornare in studio per far chiarezza su queste voci legate alla presunta crisi in corso col cavaliere napoletano.

I due al momento preferiscono tacere, pubblicando però dei contenuti social in cui si mostrano sempre più distanti l'uno dall'altra.

Gemma sempre al centro delle dinamiche

Al contrario, invece, al centro delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione continueranno ad esserci le rocambolesche avventure sentimentali di Gemma Galgani.

La dama torinese sarà sempre al centro della scena e dell'attenzione, dato che in questi nuovi appuntamenti vivrà al massimo la sua nuova frequentazione con Bruno.

La new entry nel cast del trono over, non nasconderà un interesse nei confronti della dama torinese e deciderà di mettersi in gioco per provare a conquistarla. Tra i due nascerà un feeling , che decideranno di approfondire pure fuori dallo studio del talk show.