Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di ottobre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Elio, che ha scelto di abbandonare la trasmissione.

Nessun rientro per Riccardo Guarnieri, che continuerà a essere fuori dal cast di questa edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Gemma, invece, continuerà a essere al centro delle dinamiche dello show per il suo rapporto con il cavaliere Maurizio.

Elio lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che il pubblico non avrà più modo di vedere in studio Elio Servo.

Il cavaliere, protagonista di una serie di accesi scontri con Tina Cipollari, ha scelto di abbandonare la trasmissione e rinunciare così a cercare il suo amore in televisione.

Lo stesso Elio, sul suo profilo social, ha confermato l'addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, svelando che non farà più parte del parterre over.

Di conseguenza Tina Cipollari si ritroverà con un "nemico" in meno nel cast del talk show pomeridiano, dopo gli scontri che anche quest'anno l'avevano vista protagonista col cavaliere.

Riccardo resta fuori dal programma: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che probabilmente non si assisterà al ritorno di due volti storici della trasmissione, che quest'anno non hanno ancora preso parte al parterre del trono over.

Armando e Riccardo risultano ancora fuori dal cast dei nuovi appuntamenti con il talk show dei sentimenti e per il momento non torneranno in studio.

Un'assenza che non è passata inosservata tra i fan, dato che i due volti, nella passata edizione, non avevano trovato l'amore e di conseguenza avrebbero potuto partecipare a questa attuale edizione.

Maurizio spiazza Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Di sicuro l'attenzione nelle prossime puntate del talk show sarà incentrata sulle vicende di Gemma Galgani.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la dama torinese avrà la possibilità di continuare a frequentare il cavaliere Maurizio e tra i due ci sarà un feeling speciale.

Tuttavia Maurizio deciderà di non dare l'esclusiva a Gemma e di non dedicarsi "anima e corpo" a lei.

Il cavaliere vorrà conoscere anche una nuova dama presente nel parterre over e i due usciranno insieme per conoscersi meglio. Come reagirà Gemma?

Cristian messo in discussione da Virginia: nuove anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende dei protagonisti del trono classico, che nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione continueranno a essere protagonisti in studio.

Brando, ad esempio, deciderà di fare un passo importante verso Raffaella e dopo averla lasciata andare la raggiungerà per avere un chiarimento, in modo tale da convincere la ragazza a tornare in studio da lui.

Cristian, invece, deciderà di portare in esterna Virginia, ma questa volta sarà la corteggiatrice ad avere dei dubbi sul suo conto, ritenendo che il tronista si lasci facilmente influenzare.

Maria De Filippi domina gli ascolti tv con il suo Uomini e donne

Proseguono gli ottimi ascolti di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio. Anche quest'anno la trasmissione di Canale 5 non sta affatto sfigurando dal punto di vista auditel, con una media giornaliera che tocca la soglia dei 2,5 milioni di spettatori e picchi del 28% di share.

Ottimi ascolti anche per le repliche del talk show che vengono trasmesse tutte le sere nella fascia del preserale di La5: la media supera la soglia dei 400.000 spettatori fissi al giorno, con punte del 3% di share in una fascia oraria particolarmente complicata dal punto di vista auditel.