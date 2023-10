Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 6 ottobre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, si ritroverà nuovamente al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show per l'evolversi del suo percorso col cavaliere Maurizio, che sarà tutt'altro che positivo e felice.

Gemma ai ferri corti con Maurizio: anticipazioni U&D registrazione 6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne di questo venerdì 6 ottobre, rivelano che quasi tutta la durata del programma di Maria De Filippi è stata incentrata sulla figura di Gemma.

La dama torinese si è ritrovata al centro delle dinamiche del talk show dei sentimenti di Canale 5, data la sua delicata e difficile situazione con Maurizio.

Tra i due, dopo un inizio che sembrava promettere molto bene, le cose sono poi andate diversamente e ora si sono ritrovati ai ferri corti

Gemma, anche questa settimana, è andata da Maurizio che l'ha portata a una serie di eventi legati al suo lavoro, ma non c'è stato nessun bacio.

Gemma viene scaricata da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 6 ottobre

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni rivelano che, in studio, la dama torinese non ha potuto fare a meno di sottolineare questa cosa, lamentandosi del fatto che non c'è stato nessun avvicinamento fisico al cavaliere.

A quel punto, Maurizio ha preso la parola e ha spiegato la sua versione dei fatti: senza troppi mezzi termini e giri di parole, il cavaliere ha ammesso che dopo queste prime settimane di conoscenza e frequentazione fuori dallo studio del talk show Mediaset, si è reso conto di non riuscire ad andare oltre.

Maurizio ha così ammesso che non è scattato quel "quid" tale da permettergli di andare avanti e provare così a lasciarsi andare con la dama.

Un duro colpo per Gemma che, ancora una volta, si ritroverà a fare i conti con questa doccia gelata, dato che si ritroverà a essere sostanzialmente scaricata anche da Maurizio.

Nessuna novità sui tronisti: anticipazioni Uomini e donne registrazione 6 ottobre

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose tra Gemma e Maurizio e se la dama torinese riuscirà a riconquistare la fiducia del cavaliere, nel corso della registrazione avvenuta questo pomeriggio si è parlato solo ed esclusivamente del trono over.

In studio, infatti, non c'è stato spazio per le vicende dei protagonisti del trono classico: i tre nuovi tronisti di questa edizione non sono proprio arrivati in studio, molto probabilmente a loro sarà dedicata gran parte della seconda registrazione di questa settimana di Uomini e donne, prevista per sabato 7 ottobre.