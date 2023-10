Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito agli episodi che saranno trasmessi lunedì 30 e martedì 31 ottobre, raccontano che il pediatra Correale, il quale aveva tenuto il piccolo Tommaso in cura, leggerà uno strano articolo su Lara Martinelli e inizierà a sospettare che la dark lady possa aver indotto le febbri del bimbo. Roberto Ferri e Marina Giordano, intanto, dovranno far fronte ad un nuovo colpo basso di Lara in occasione del battesimo di Tommaso. Nel frattempo Rosa Picariello dovrà fare i conti con un nuovo momento di gelosia nei riguardi di Viola Bruni.

Alcuni nuovi turisti, infine, giungeranno alla Terrazza e si appresteranno a ricevere i preziosi consigli di Raffaele.

Il pediatra Correale temerà che Lara possa aver indotto i malesseri di Tommaso

Roberto e Marina, nel corso delle puntate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre di Un posto al sole, saranno in procinto di celebrare il battesimo del piccolo Tommaso. Ma proprio in occasione della celebrazione sacrale, Lara sarà decisa a sferrare un altro colpo basso per colpire i coniugi Ferri.

Le anticipazioni della telenovela di matrice italiana per il 30 e 31 ottobre anticipano che il piccolo Antonio sarà in procinto di festeggiare a Palazzo Palladini la festa di Halloween che ha organizzato, mentre la gelosia di Rosa finirà per toccare livelli da record notando come Viola e Damiano non riusciranno a nascondere i loro sentimenti reciproci.

