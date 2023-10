Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Rossella rimarrà molto delusa quando scoprirà che nessun membro della famiglia di Riccardo parteciperà al loro matrimonio. Pur di non perdere il piccolo Tommy, Roberto asseconderà le richieste di Lara. Raffaele e Renato cercheranno di convincere Otello a non partire per Indica in moto. Per Damiano la situazione si farà davvero pericolosa, mentre Manuela si concederà una notte con Costabile.

Le richieste di Lara

Per Manuela arriverà il momento di riprendere in mano la propria vita. Stanca della routine alquanto monotona deciderà di concedersi del tempo per se stessa, lasciando da parte per un po' lo studio e i suoi pensieri per Niko. Complice una notte trascorsa con Costabile, cercherà di abbandonare i suoi pensieri fissi sull'avvocato Poggi. Marina invece sarà decisa a portare avanti il suo piano, procederà dritta per la sua strada, ma sarà Roberto che dopo una chiacchierata illuminante con Filippo pregherà la donna di non portare avanti la sua vendetta nei confronti di Lara. Filippo farà capire al padre che l'arrivo di Tommaso nella sua vita potrebbe essere la spinta per un cambiamento interiore.

Il giovane Sartori avrà un lungo dibattito anche con Michele in merito a quanto sta accadendo in radio e chiederà ancora una volta al conduttore di Radio Golfo di abbassare i toni con i radioascoltatori e di essere meno impulsivo nelle risposte. Ciononostante tra i due scoppierà una nuova discussione.

La scelta di Viola

Viola troverà il coraggio di dire tutta la verità sui suoi sentimenti per Damiano al marito, proprio nel momento in cui il giovane infiltrato farà una finta soffiata a Eduardo e a tutto il suo clan esponendosi ancora di più al pericolo.

Anche Rosa si renderà conto di essere ormai fuori dalla vita di Damiano, e capirà anche che le cose tra Eduardo e il suo uomo di fiducia non andranno poi tanto bene. Tony comincerà ad avere forti sospetti sulla lealtà di Damiano esponendolo ancora di più per la sua incolumità. Luca sarà pronto a confessare a Giulia tutta la verità sulla sua malattia, ma alla fine deciderà di affidare tutti i suoi pensieri e timori a un diario personale, tutto per paura di perdere la sua amata.

A sorpresa Otello deciderà di partire per Indica in moto e Renato e Raffaele, preoccupati per la sua bizzarra decisione, cercheranno un modo per convincerlo a desistere. Marina, pur di assecondare Roberto, lascerà che Lara esca ancora una volta vittoriosa dalle loro diatribe. Martinelli però verrà travolta da una notizia che potrebbe cambiare per sempre i suoi piani. Rossella scoprirà con enorme dispiacere che nessun familiare di Riccardo parteciperà alle loro nozze. Per Massaro invece arriverà il momento di affrontare le conseguenze delle decisioni di Bice in merito alla loro situazione di coppia.