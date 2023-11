Le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 23 in programma domenica 26 novembre rivelano che Matthew non prenderà parte alla trasmissione per un lutto che ha colpito la sua famiglia. Il giovane cantante ha infatti perso sua nonna in questi giorni e quindi non ha potuto partecipare alla registrazione del talent show di questa settimana. Intanto Nicholas è stato messo alla prova da Alessandra Celentano in una sfida di sensualità e seduzione, ma il risultato finale non ha affatto convinto la prof.

Stella e Chiara eliminate definitivamente: anticipazioni Amici 23 del 26 novembre

L'appuntamento di questa settimana con il talent show si aprirà con una sfida immediata che vedrà protagonisti Nicholas, Stella e Chiara. I tre allievi finiranno così a rischio eliminazione e, ad avere la peggio, saranno Stella e Chiara che verranno sostituite dalle loro rispettive sfidanti.

Per Nicholas, invece, la sfida verrà rimandata di una settimana, dato che il giudice chiederà una prova comparata che dovrà affrontare nel corso dell'appuntamento in programma domenica 3 dicembre su Canale 5.

Matthew assente per lutto, Nicholas bocciato dalla prof Alessandra Celentano

Nicholas si ritroverà a dover affrontare anche il compito di sensualità che gli è stato affidato dalla prof Celentano, la quale continua ad essere una detrattrice del ballerino.

Il risultato finale è stato decisamente negativo per Nicholas, bocciato categoricamente dall'insegnante di danza classica che non l'ha trovato affatto sensuale. A prendere la parola è stato anche Emanuel Lo che, dopo aver visto il ballerino in azione, ha ammesso che se non fosse stato per il suo fisico non sarebbe mai entrato a far parte del team di allievi del talent show Mediaset.

Matthew non ha preso parte alla registrazione di questa settimana per un lutto che ha colpito la sua famiglia. Il giovane cantante ha perso in questi giorni la sua amata nonna e si è assentato per stare assieme ai suoi cari.

Maglia sospesa per Holden nella nuova puntata del talent

Le anticipazioni di domenica 26 novembre rivelano che i concorrenti sono stati chiamati ad indicare i nomi degli allievi che si danno poco da fare per le pulizie all'interno della casetta e in testa a questa particolare classifica si è piazzato Holden.

Al cantante è stata sospesa la maglia: la prossima settimana dovrà affrontare una sfida per confermare o meno il suo banco all'interno della scuola.

Kumo si è ritrovato ad affrontare il compito che gli è era stato affidato dal prof Raimondo Todaro, ballando in coppia con Elena. La sfida non è stata superata e l'insegnante lo ha definito fin troppo rigido per i suoi gusti.