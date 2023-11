A circa 24 ore dalla registrazione dell'undicesima puntata di Amici, i fan hanno scoperto cosa pensa la maestra Celentano di tutti i ballerini della classe. Nicholas è stato l'unico dei titolari a risultare insufficiente in tutti gli stili di danza (per lui voti dal 2 al 4), anzi Alessandra ha valutato in modo negativo anche le sue performance nel genere che rappresenta nella scuola, il modern. Marisol, Sofia, Dustin e Kumo sono tra i migliori del cast secondo la professoressa.

Nuova delusione per il danzatore di Todaro ad Amici

Oltre a preparare la prova per la sfida contro Michele (che si terrà domani nel corso della registrazione dell'undicesimo speciale di Amici), in questi giorni Nicholas ha dovuto fare i conti con nuove critiche della maestra Celentano.

Il daytime che è andato in onda il 29 novembre, infatti, ha mostrato al pubblico le valutazioni che la professoressa ha dato a tutti gli allievi sui diversi generi di danza che si studiano nella scuola.

Nella griglia della versatilità che è stata compilata in contemporanea da Alessandra e dai titolari a turno (c'erano due lavagne e ognuno scriveva un voto), solo un componente della classe ha ottenuto tutte insufficienze.

L'insegnante ha giudicato Nicholas non credibile in tutti gli stili, anche in quello che rappresenta nel programma: alle coreografie modern di Borgogni, infatti, la docente ha dato 2 come voto.

La protesta del titolare di Amici

Nicholas ha cercato di protestare paragonando i suoi voti a quelli di altri ballerini della classe che secondo lui sarebbero al suo stesso livello quantomeno nel classico, ma la maestra l'ha bloccato subito sottolineando il fatto che lui è l'unico a risultare insufficiente nel suo stile.

"Persino Simone che non mi piace come danzatore ha 6,5 nel suo, tu no", ha chiosato Celentano prima di lasciare lo studio.

La prof Alessandra si è esposta anche su altri titolari di Amici dando loro voti molto alti: Marisol e Dustin hanno ricevuto dei 9, Kumo 8,5 nell'hip-hop e Sofia 8 nel modern; buone valutazioni anche alla nuova entrata Lucia e a Gaia.

Tra i talenti più in difficoltà c'è Giovanni, che ha avuto un solo 6 nel latinoamericano e per il resto tutte gravi insufficienze.

Attesa per le anticipazioni del nuovo speciale di Amici

Questa griglia della versatilità non dovrebbe incidere sul percorso degli allievi come è stato per le gare che hanno portato alle eliminazioni di Chiara e Stella una settimana fa.

L'undicesima puntata di Amici sarà registrata giovedì 30 novembre e tra le anticipazioni più attese dai fan c'è sicuramente quella sul verdetto della sfida tra Nicholas e Michele: il confronto tra i due è in sospeso da domenica scorsa e domani si concluderà o a favore del titolare oppure del talento esterno alla scuola.

Un altro alunno che rischia il posto è Holy Francisco: se il cantante arrivare di nuovo ultimo nella gara cover, Anna Pettinelli ha già detto che lo manderà via senza neppure fargli fare una sfida.