Gran parte del daytime di Amici del 14 novembre è stato dedicato al compito che Nicholas ha affrontato per volere di Alessandra Celentano. Il ragazzo non ha superato la prova e ha contestato le coreografie che la maestra gli assegna da quando è nella scuola: secondo lui la professoressa non vorrebbe aiutarlo, anzi il suo obiettivo sarebbe quello di metterlo in difficoltà. Il titolare del team Todaro ha pianto sia in studio che in casetta per i commenti negativi che ha ricevuto anche da parte di Emanuel: l'unico che sembra credere in lui è Raimondo.

Il botta e risposta negli studi di Amici

Se Simone non ha superato l'esame di Emanuel e ha la maglia sospesa, Nicholas può contare sul sostegno del suo tutor: se il giovane è ancora nella scuola di Amici nonostante non piaccia a due professori su tre, infatti, è esclusivamente perché Todaro crede in lui e nei miglioramenti che può fare studiando nel talent.

Il 13 novembre è stato mostrato su Canale 5 il compito che Borgogni ha affrontato dopo l'ottava puntata, ossia una coreografia creata dalla maestra Celentano per capire se c'è almeno uno stile di danza in cui l'allievo sembra quantomeno credibile.

Dopo aver visto la performance del titolare, però, Alessandra non ha cambiato idea su di lui e ha ribadito che secondo lei non merita il banco e che non farà una carriera brillante come gli altri.

Il pianto di Nicholas

Sentendo l'ennesima critica di Alessandra, però, stavolta Nicholas ha deciso di controbattere: l'allievo ha contestato le assegnazioni della maestra dicendo che il suo scopo non sarebbe quello di farlo crescere.

"Non mi dà compiti opportuni, anzi spesso il livello è superiore a quello che posso fare", ha detto il ballerino di Amici durante il daytime che è andato in onda martedì 14 novembre.

La professoressa di classico ha subito smentito il giovane precisando che tutte le coreografie che gli ha dato erano tecnicamente semplici ma a lui sono risultate difficili perché non ha mai studiato.

Nel botta e risposta tra i due si sono inseriti anche Emanuel Lo (che ha dato ragione a Celentano) e Raimondo, l'unico a prendere le parti del titolare e a riconoscere i miglioramenti che ha fatto da quando è nella scuola.

La crisi del ballerino: 'Non voglio stare qua'

Todaro ha ricordato alla collega che Nicholas è stato uno dei pochi a vincere una borsa di studio con un'importante compagnia di danza americana (a lui si aggiungono Dustin e Marisol, proprio del team Celentano), ma lei ha risposto sostenendo che l'avrebbero scelto solo per insegnargli qualcosa e non perché è più bravo degli altri.

Il ballerino ha pianto molto sia in studio che quando è rientrato in casetta, tant'è che si è chiuso in bagno e i compagni hanno fatto fatica a farlo uscire.

Nicholas sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento dopo quasi due mesi di critiche, compiti e ultimi posti nelle gare, tant'è che si è sfogato dicendo: "Io non voglio stare qua a piangermi addosso".

Il giovane sa di poter contare sul supporto di Raimondo, l'unico a poterlo mettere in discussione in quando a capo della squadra della quale fa parte dall'inizio dell'anno scolastico.