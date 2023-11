Nel corso della registrazione di Amici che si è svolta nelle scorse ore e che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 novembre c'è stata una doppia eliminazione: Chiara e Stella hanno lasciato il posto a Lucia e Martina dopo aver perso una sfida. Emanuel Lo ha salvato Kumo dal confronto con un talento esterno e lo stesso ha fatto Lorella con Sarah. Durante la gara di canto Holy Francisco ha lanciato delle frecciatine a Rudy Zerbi nelle barre che ha aggiunto al brano "Flavio" di Gazzelle: in particolare il giovane ha accennato all'esame che il prof gli ha fatto fare davanti a cinque aspiranti titolari e al giudice Carlo Di Francesco.

Tre sfide fatte e tre evitate

I sei allievi che sono risultati agli ultimi posti nelle gare di canto e ballo che sono state fatte in settimana, e che hanno valutato loro stessi, hanno rischiato il banco all'inizio della decima puntata di Amici.

Ogni professore ha dovuto dire "sì" o "no" alla proposta di mandare in sfida uno o più allievi della sua squadra: Emanuel Lo ha deciso di salvare Kumo dicendo di essere fiero del suo percorso all'interno della scuola, mentre ha acconsentito al confronto tra Chiara e una ballerina esterna.

La titolare si è esibita e il giudice Garrison ha preferito la sua avversaria Lucia, che quindi è entrata a far parte della classe.

Restando nella categoria danza Todaro ha accettato che Nicholas avesse un faccia a faccia con un aspirante alunno; la giurata Nancy Berti si è presa una settimana di tempo per decidere se dare la vittoria al titolare o al suo sfidante.

Due new entry nella scuola

Lorella Cuccarini ha detto "no" alla sfida per Sarah, mentre Anna Pettinelli ha salvato Holy Francisco e ha accettato che Stella si confrontasse con Martina.

La cantante esterna ha avuto la meglio ed è andata ad accomodarsi al banco che fino ad oggi è stato occupato da Cardone.

I professori hanno chiesto un provvedimento disciplinare per le mancate pulizie della casetta: Ayle, Mida e Holden sono stati i più votati dai ragazzi (dovevano fare il nome di chi contribuisce meno nelle faccende domestiche) e alla fine Rudy ha sospeso la felpa del suo allievo per punizione.

Se Holden ha perso la maglia invece Simone l'ha ripresa dopo tre settimane: Emanuel Lo ha deciso di dare fiducia al ballerino che teneva sulla graticola da tempo nella speranza che migliori in fretta e non arrivi più ultimo nelle gare.

L'esito delle gare del nuovo appuntamento

Nell'esibizione che ha fatto durante la gara di canto giudicata da Stash e Orietta Berti, inoltre, Holy Francisco ha lanciato alcune frecciatine a Zerbi.

Nel riscrivere delle frasi del brano "Flavio" di Gazzelle, infatti, l'allievo ha voluto punzecchiare il professore che in settimana ha chiesto ripetutamente ad Anna di mandarlo in sfida perché non meriterebbe il banco. Nonostante questo il ragazzo è arrivato di nuovo ultimo, ma Pettinelli non ha intenzione di sospendergli la maglia o metterlo in discussione.

Entrambi i compiti che sono stati eseguiti in puntata non sono stati superati: la maestra Celentano ha bocciato Nicholas dopo averlo visto alle prese con una coreografia sensuale (Emanuel Lo ha detto che se non avesse un bel fisico non sarebbe mai entrato nella scuola), Todaro ha definito troppo rigido Kumo nel passo a due con Elena D'Amario.

Infine Matthew non ha partecipato allo speciale di Amici che andrà in onda il 26 novembre perché è morta sua nonna.