Finisce l'avventura di Holy Francisco ad Amici: il cantante verrà infatti eliminato nel corso del nuovo appuntamento in onda domenica 3 dicembre su Canale 5. Buone notizie invece per il ballerino Nicholas Borgogni che riuscirà a vincere la sfida con Michele. Maglia sospesa per Dustin.

Holy Francisco arriva ultimo e viene eliminato

In vista del pomeridiano di Amici in onda domenica 3 dicembre su Canale 5, la registrazione è stata effettuata nel pomeriggio del 30 novembre e già si conoscono alcuni dettagli su ciò che è avvenuto nello studio di Maria De Filippi.

In particolare Holy Francisco verrà eliminato. Il cantante di Anna Pettinelli arriverà ultimo nella gara delle cover giudicata da Nek e Beppe Vessicchio. Per questo, come già preannunciato dalla sua coach nel daytime, per lui arriverà il momento di tornarsene a casa. Zerbi attaccherà Anna Pettinelli, accusandola di non aver aiutato Holy a scegliere una canzone adatta a lui.

Nicholas Borgogni vince la sfida con Michele e resta in gara

Da segnalare che, durante la puntata, Maria De Filippi si congratulerà con Lorella Cuccarini per essere stata scelta da Amedeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024.

Tornando invece alle sfide, quella tra Nicholas e Michele aveva il risultato "congelato" dalla settimana scorsa.

I due si sfideranno su una comparata e alla fine la giudice Nancy Berti darà la vittoria a Nicholas Borgogni. Il ballerino di Raimondo Todaro potrà quindi continuare il suo per percorso nel Talent. Petit, Mida, Sara, Lil Jolie e Ayle canteranno i loro nuovi inediti. Ayle canterà male il suo brano perché demoralizzato per l'uscita di Holy Francisco.

Maria De Filippi gli farà capire che la vita prosegue anche dopo Amici e che lui è Holy potranno vedersi ancora al di fuori del programma.

Maglia sospesa a Dustin

La gara di ballo giudicata da Francesco Mariottini verrà vinta da Dustin, seguito da Kumo, Sofia e Marisol. Ultimo posto per Giovanni, il ballerino di latino americano di Raimondo Todaro.

Dustin in seguito eseguirà il compito assegnatogli da Emanuel Lo: sarà una coreografia di neoclassico, ballata in contemporanea con il professionista Luca. Alla, la maestra Celentano gli darà come voto 4 e di conseguenza Dustin avrà la maglia sospesa. Il regolamento di Amici infatti, prevede che se l'insegnante di riferimento dà una insufficienza ad un suo allievo, questo ha la sospensione automatica della maglia.

Infine in studio tornerà ospite ancora una volta Giovannino, direttamente da Tu Si Que Vales.