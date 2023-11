Nel primo pomeriggio di lunedì 13 novembre Andreas Muller ha aggiornato i fan sulla gravidanza della fidanzata Veronica Peparini. Il ballerino ha spiegato che la visita non è andata come speravano, ma al tempo stesso ha chiesto di ''non fare allarmismi". Inoltre Muller ha chiesto "rispetto e silenzio" in questo momento così delicato per la coppia.

Le parole di Andreas

Stamattina Andreas Muller ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava la compagna Veronica Peparini all'ingresso dell'ospedale e ha scritto: "Iniziamo la settimana. Andiamo a vedere come stanno le gemelle".

Nel primo pomeriggio, il ballerino ha postato un'altra storia in cui ha affermato: "Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare". Il 27enne ha riferito che era giusto rendere nota la notizia vista che si tratta di una gravidanza pubblica. Inoltre ha chiesto a tutti di rispettare questo momento delicato e non fare allarmismi inutili. Andreas Muller ha spiegato che prima di annunciare in pubblico l'arrivo delle gemelle proseguiva tutto nel migliore dei modi: "Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi".

Infine l'ex volto di Amici di Maria ha fatto sapere che spera di tornare a interagire con i follower quando ci saranno notizie migliori.

L'annuncio a Verissimo

Lo scorso 5 novembre, la coppia era stata ospite nel salotto di Verissimo e aveva annunciato la gravidanza. La coreografa romana aveva spiegato che oltre ai genitori nessuno era al corrente della notizia. Poi aveva riferito di essere da poco entrata nel quinto mese: "Sono contenta di affrontare questa gravidanza in età più adulta, ho anche 52 anni.

Io sono serena e felice, una gioia immensa e ballo ancora". Dal canto suo Andreas Muller si era detto al settimo cielo, perché da tempo desiderava diventare padre e avere dei figli con Veronica Peparini.

All'interno del programma condotto da Silvia Toffanin, la coppia aveva rivelato di essere in attesa di due gemelline. A tal proposito avevano anche comunicato il nome delle bambine: Aurora e Vittoria.

Inoltre avevano dichiarato di voler mettere entrambi i cognomi alle bambine.

La storia d'amore nata nel programma di Amici

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti grazie ad Amici di Maria. Per il ballerino si tratta della prima paternità, mentre la coreografa romana ha un matrimonio alle spalle giunto al capolinea con il collega Fabrizio Prolli e due figli: Daniele (14 anni) e Olivia (11 anni). Dopo l'annuncio della gravidanza, la coppia aveva festeggiato con i colleghi in sala prove.