Secondo le anticipazioni statunitensi nel corso dei prossimi episodi di Beautiful, Thomas riuscirà a incastrare Brooke facendo in modo che Ridge creda che sia stata lei ad avvertire i servizi sociali. Ridge a questo punto pianterà la moglie, tornando poi con Taylor. Lo stilista non sa però che Thomas grazie a una app che modifica le voci, avrà tratto in inganno sua lui che Brooke.

Thomas riceve la visita degli assistenti sociali e accusa Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas riuscirà nell'intento di separare Ridge da Brooke.

Tutto avrà inizio nel momento in cui tra le famiglie Logan e Forrester vi saranno dei conflitti a causa della custodia esclusiva di Douglas richiesta proprio da Thomas.

Brooke si opporrà con tutte le sue forze, sostenendo che Thomas sia una persona pericolosa. Tutto precipiterà nel momento in cui a Villa Forrester giungeranno degli assistenti sociali per verificare che Douglas stia bene proprio mentre sarà in compagnia del padre.

Ridge e Thomas si domanderanno chi abbia allertato i servizi sociali e il figlio di Ridge punterà subito il dito contro Brooke.

Thomas incastra Brooke con un'app per modificare le voci

Thomas sosterrà che sia starà la matrigna a giocargli quel brutto tiro e per cercare di convincere anche Ridge chiederà aiuto a un amico esperto di informatica. Riuscirà a recuperare la registrazione della chiamata ai servizi sociali e con grande stupore Ridge riconoscerà la voce di Brooke.

Lo stilista non crederà alle sue orecchie: tutto farà pensare che sia la moglie la responsabile di tutto.

Ridge non sospetterà nemmeno lontanamente che Thomas, grazie a una app che modifica le voci, sia riuscito a replicare esattamente la voce di Brooke. La maggiore delle Logan quindi è innocente, ma questo Ridge non può saperlo: Thomas è quindi riuscito a vendicarsi della matrigna.

Ridge pianta in asso Brooke e torna da Taylor: anticipazioni Beautiful

Deluso e amareggiato, Ridge deciderà di piantare Brooke. Non le dirà però il motivo di tale decisione. Ovviamente Brooke sarà sconcertata, mentre Thomas potrà gioire. Il suo piano per incastrare Brooke è infatti andato a buon fine.

Taylor intanto, ignara di tutto, sarà andata ad Aspen con Steffy.

Qui verrà raggiunta proprio da Ridge, il quale le chiederà di tornare insieme a lui. Lei ovviamente accetterà, per la gioia di Steffy e Thomas.

Brooke invece sarà disperata e non riuscirà a capacitarsi di ciò che le starà accadendo. Le brutte notizie non saranno finite per lei, visto che ben presto Ridge le chiederà addirittura l'annullamento del matrimonio. Resta ora da capire quanto ci vorrà prima che in Ridge scopra che Thomas ha incastrato Brooke.