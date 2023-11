Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 18 novembre, rivelano che Hope si preoccuperà dopo qualche giorno senza notizie di suo padre, così andrà a casa di Deacon per sincerarsi che stia bene. Qui ad accoglierla ci sarà Sheila, che cercherà di nascondere la propria identità, così l'uomo si affretterà a tornare nel suo appartamento per evitare che la dark lady faccia del male alla figlia, qui Sheila minaccerà Deacon di farli finire entrambi in prigione.

Nel frattempo Hope chiamerà Thomas per sapere perché Douglas non è ancora tornato, così Forrester le dirà che il bimbo resterà a cena da lui.

Brooke e Taylor, infine, avranno uno scambio di vedute su dove Douglas dovrebbe vivere.

Brooke furiosa perché Thomas non ha riportato Douglas a casa

Le trame americane di Beautiful per gli episodi dal 13 al 18 novembre raccontano che Eric, Thomas, Ridge e Douglas trascorreranno del tempo assieme e coglieranno l'occasione per discutere della situazione del bimbo diviso tra la custodia del padre e di Hope.

Brooke, nel mentre, si arrabbierà notando che Thomas non ha riportato Douglas a casa all'orario concordato in precedenza con Hope, così quest'ultima non esiterà a chiamare l'ex marito. Thomas, quindi, le comunicherà che suo figlio resterà da lui a cenare.

Deacon, successivamente, dirà a Sheila che considerando il suo passato non può darle ancora ospitalità in quanto rischierebbe di tornare in prigione, così Carter dirà di voler rimanere nel suo appartamento per avere una chance di riconciliarsi con Finn e Hayes ma Sharpe le ricorderà prontamente che ciò non avverrà mai.

La famiglia Forrester darà una cena per riaccogliere Finn e, nel mentre, Eric farà presente a Li che anche lei fa oramai parte della loro famiglia, intanto a essere sgomenta per non essere stata invitata a tale pasto serale sarà Brooke.

Sheila minaccerà Deacon di farli tornare entrambi in galera

Hope, non avendo notizie dal padre da qualche giorno, andrà a casa del genitore per assicurarsi che stia bene, ma una volta arrivata sarà accolta da una misteriosa donna: si tratta di Sheila sotto mentite spoglie, che cercherà in ogni modo di nascondere la propria identità alla ragazza.

Deacon e Ridge, intanto, discuteranno delle rispettive relazioni con Hope e Brooke, mentre Liam e la signora Logan avranno uno scambio di vedute sulla nuova idea di Thomas in merito alla custodia di Douglas.

Deacon, dopo che Liam gli avrà detto che Hope non è con lui, capirà che la figlia è andata a trovarlo e non ci metterà molto a comprendere il pericolo che potrebbe correre, così arriverà prontamente nel suo appartamento per tenere lontana Logan da Carter.

Sheila, quindi, minaccerà Deacon di farli tornare entrambi in carcere qualora rivelasse che la sta ospitando, a quel punto Sharpe rimprovererà la dark lady e le chiederà di lasciar perdere Hope.

Quinn e Carter, invece, si godranno i benefici della loro relazione aperta, nel frattempo Hope confesserà a Brooke, Liam a Ridge di aver conosciuto la nuova ragazza di suo padre e il volto della stessa le sembra familiare.

Brooke sarà preoccupata dal troppo tempo che Thomas e Douglas trascorreranno assieme, così tra Logan e Taylor vi sarà un acceso scambio di vedute proprio su questo.