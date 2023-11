In Beautiful continuerà la guerra per la custodia di Douglas. In particolare saranno Brooke e Taylor a dare il peggio di loro con una battaglia a colpi di vernice. Una situazione esilarante che farà sorridere in un primo momento pure Ridge. Subito dopo lo stilista rimprovererà però le due donne per l'immaturità dimostrata.

Continua la guerra tra Brooke e Taylor per via di Douglas

La questione legata alla custodia del piccolo Douglas sarà il tema dominante delle prossime puntate di Beautiful. Le trame in onda dal 27 novembre al 2 dicembre rivelano che la tensione tra Taylor e Brooke sarà alle stelle.

Logan sarà contraria al fatto che Thomas possa tornare a vivere con il figlio e non perderà occasione per ribadire il suo pensiero. Tra Brooke e Taylor la situazione peggiorerà nel momento in cui Logan si recherà a Villa Forrester per un nuovo confronto con la sua rivale. Il salone sarà attrezzato con colori, vernici e pennelli per il semplice motivo che Douglas vuole realizzare un disegno per la madre. Il bambino dovrà assentarsi un attimo, Taylor rimarrà quindi sola proprio mentre sopraggiungerà Brooke.

Battaglia a colpi di vernice

Le anticipazioni rivelano che non appena si troveranno faccia a faccia, Taylor e Brooke inizieranno a litigare. Le due inizieranno presto a spruzzarsi addosso i colori acrilici e le vernici lasciate lì da Douglas.

Sarà una vera e propria battaglia colorata. Una scena destinata a far sorridere i fan di Beautiful. Mentre le due continueranno questa 'guerra' sopraggiungerà Ridge, il quale non crederà ai suoi occhi vedendole ricoperte di vernice: l'uomo le inviterà subito ad andare a ripulirsi prima che torni Douglas e le veda in quello stato.

Ridge rimprovera Brooke e Taylor

Lo stilista rimprovererà sia Brooke che Taylor per la loro immaturità e le supplicherà di mettere da parte le loro divergenze per il bene della famiglia. In seguito, Ridge avrà un nuovo confronto con Brooke per via di Douglas. Lo stilista ribadirà il suo appoggio a Thomas e vorrà che anche Brooke faccia lo stesso.

Peccato che la madre di Hope non ne voglia sapere ed anzi, ricorderà a Ridge che è Hope il genitore principale di Douglas. Lo stilista dal canto suo sosterrà che Thomas è cambiato e che merita un'opportunità con il figlio. Anche Hope e Thomas saranno in disaccordo su dove debba vivere il bambino. Insomma, in Beautiful la guerra tra Logan e Forrester è appena iniziata.