Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2024 e per il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini è in arrivo un prolungamento. Al contrario, invece, slitta la prima edizione invernale di Temptation Island Winter, il reality show delle tentazioni che quest'anno era previsto anche a gennaio su Canale 5. Ma Mediaset ha scelto di posticiparne la messa in onda e, tra l'estate il prossimo autunno, saranno in onda ben due edizioni di fila del reality.

Grande Fratello si allunga nella programmazione Mediaset

La novità più importante del cambio programmazione Mediaset del 2024 prevede il prolungamento del Grande Fratello nella fascia serale di Canale 5.

Il reality show che porta la firma di Alfonso Signorini non terminerà a gennaio, così come era previsto in un primo momento, bensì andrà avanti ancora per un po' di settimane. Al momento, infatti, la messa in onda della finalissima di questa edizione è prevista per metà marzo nella fascia serale di Canale 5.

Una promozione per Alfonso Signorini e il suo gruppo di lavoro, nonostante gli ascolti non proprio e entusiasmanti registrati dal reality show nel corso di queste settimane di messa in onda.

Mediaset prolunga il reality show di Alfonso Signorini fino a marzo 2024

La media del GF registrata fino a questo momento, risulta essere di circa 2,3 milioni di spettatori a serata pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 18%, con picchi che hanno toccato il 20% in alcune serate.

Dati decisamente sotto le aspettative per il reality show di Canale 5 che, nella passata stagione televisiva del Biscione, aveva registrato una media complessiva di circa 2,7 milioni di spettatori e uno share che ha superato spesso abbondantemente la soglia del 21% di share.

Sta di fatto che nonostante gli ascolti più bassi rispetto alla passata stagione, Mediaset ha scelto di dare fiducia alla trasmissione e prolungarla così per tutta la stagione invernale.

Slitta Temptation Island nella programmazione Mediaset

Situazione differente per Temptation Island che, contrariamente a quanto era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti di questa stagione tv, non troverà spazio nella programmazione di gennaio 2024.

Il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi non sarà in onda con la prima edizione invernale, bensì tornerà in video su Canale 5 direttamente dal prossimo giugno, con la consueta edizione estiva presentata da Filippo Bisciglia.

Questa, però, non sarà l'unica edizione prevista nel 2024 dato che a settembre sono in programma quattro nuove puntate del reality show, che dovrebbero essere affidate sempre a Bisciglia.