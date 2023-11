Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 1° dicembre 2023. Le novità saranno legate alla messa in onda del primo appuntamento con Lo zecchino d'oro che troverà spazio nella fascia del pomeriggio e porterà alla sospensione de La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

I fan de Il Paradiso delle Signore 8, invece, possono stare tranquilli: per questo venerdì pomeriggio è confermata la regolare messa in onda della soap opera in daytime.

Alberto Matano sospeso con La vita in diretta del palinsesto del 1° dicembre 2023

Il palinsesto di venerdì pomeriggio della rete ammiraglia subirà delle modifiche dovute alla messa in onda del primo dei tre appuntamenti speciali con Lo zecchino d'oro 2023, in onda anche quest'anno in diretta dall'Antoniano di Bologna.

Venerdì 1°dicembre la diretta della kermesse dedicata alle piccole ugole d'oro andrà in onda dalle 17:05 alle 18:45 circa e, di conseguenza, porterà alla sospensione de La vita in diretta.

Il talk show condotto da Alberto Matano si fermerà giovedì 30 novembre con l'ultima puntata della settimana, in attesa di ripartire nuovamente da lunedì 4 dicembre.

L'appuntamento con Lo zecchino d'oro 2023 porterà anche alla cancellazione del talk show Italia Sì previsto sabato pomeriggio mentre domenica, in occasione della finalissima che sarà condotta da Carlo Conti dalle 17:20 alle 20 circa, salterà sia l'appuntamento con Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, sia quello con Reazione a catena.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore non si ferma il 1° dicembre

Per il pomeriggio del 1° dicembre, invece, non subirà modifiche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8.

La soap opera risulta regolarmente in palinsesto nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, con un nuovo episodio in prima visione assoluta.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo dato che la soap non rischierà di saltare per Lo Zecchino d'oro mentre venerdì 8 dicembre non sarà in onda in occasione della festa dell'Immacolata.

La soap opera, poi, riprenderà la sua consueta messa in onda a partire da lunedì 11 dicembre, quando inizierà la consueta settimana di programmazione su Rai 1.

The Voice Kids confermato nella programmazione di venerdì sera

Per la serata del 1° dicembre confermato anche l'appuntamento in prime time con The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che prevede la partecipazione di Arisa, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino.

Il talent tornerà a sfidare la concorrenza di Ciao Darwin, lo show di Canale 5 condotto con successo da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.