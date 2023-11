Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del 2024, nel quale è prevista la messa in onda della nuova edizione de L'Eredità. Il quiz a premi tornerà regolarmente in onda a partire dal prossimo gennaio con le nuove puntate inedite dopo che in queste settimane si era temuta una possibile cancellazione dai palinsesti della rete ammiraglia Rai. In estate, invece, è confermato lo stop per Il Paradiso delle Signore: la soap opera non sarà in onda con puntate nel periodo che va da giugno fino ai primi di settembre.

L'Eredità confermata, torna da gennaio nella programmazione del 2024

Il cambio programmazione Rai del 2024 prevede la riconferma de L'Eredità nella fascia preserale della rete ammiraglia.

Il quiz sarà nuovamente in onda nello slot orario che va dalle 18:45 alle 20, quest'anno la novità più importante riguarderà la conduzione: al timone del quiz non ci sarà Flavio Insinna bensì la new entry Pino Insegno, reduce dall'esperienza non proprio positiva alla guida del Mercante in fiera su Rai 2.

In queste settimane si era temuto il peggio in merito alla nuova edizione del quiz, dato che su alcuni siti si parlava di problemi tra la società di produzione del programma e i vertici Rai tali da mettere in discussione la nuova stagione.

Alla fine, però, la situazione è rientrata: dal 1° gennaio 2024 riprenderà la consueta messa in onda de L'Eredità su Rai 1 e andrà avanti fino a metà giugno 2024, quando poi potrebbero essere testati dei nuovi quiz per il preserale per il periodo estivo.

Il Paradiso delle signore 8 si ferma ancora per l'estate

Le novità della programmazione Rai del 2024 prevedono anche la consueta pausa e quindi lo stop per Il Paradiso delle signore nella fascia del primo pomeriggio, durante il periodo estivo.

Anche nel 2024, nonostante le numerose richieste dei fan che sperano di poter vedere la soap anche nei mesi della stagione estiva, la Rai ha scelto di non modificare il palinsesto.

Da giugno ai primi di settembre l'appuntamento con la soap ambientata nel grande magazzino milanese sarà stoppato dal palinsesto del pomeriggio, dove quasi sicuramente tornerà Sei Sorelle, la soap spagnola che da due estati tiene compagnia al pubblico di Rai 1, pur registrando ascolti decisamente più bassi.

I Soliti Ignoti al posto di Affari Tuoi nella programmazione del 2024

Il cambio programmazione Rai del 2024 prevede anche il ritorno de I Soliti Ignoti nella fascia dell'access prime time della rete ammiraglia.

Il game show condotto da Amadeus tornerà in onda a partire da metà febbraio con le nuove puntate e prenderà il posto di Affari Tuoi, l'attuale game dell'access prime time di Rai 1, in grado di totalizzare una media di oltre 4,7 milioni di spettatori a serata e picchi del 25% di share.