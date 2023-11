Nei giorni scorsi, si è consumata l'ennesima rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tanto che quest'ultima è tornata a Madrid (sua città natale). Dopo aver sentito le dichiarazioni dell'influencer rilasciate in una tv spagnola, Daniele ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha detto che aveva comprato l'anello per Oriana ed era pronto a venirle incontro pur di trovare una soluzione.

Le dichiarazioni di Marzoli

Dopo essere tornata in Spagna, Oriana Marzoli è intervenuta telefonicamente nel programma Socialitè e ha raccontato la sua versione dei fatti sull'addio con Daniele Dal Moro: alla base dell'ennesima discussione c'è stato uno scambio di foto e like tra l'imprenditore e una ragazza.

Inoltre l'influencer ha detto di non aver gradito alcuni atteggiamenti del suo ex fidanzato, comprese le offese ricevute in una live di Twitch: "Piango in casa e mi chiedo come possa dire cose così forti".

Infine Marzoli ha ribadito di avere fatto la sua parte per stare con Daniele visto che ha lasciato Madrid dove aveva un lavoro e i suoi affetti.

La versione di Dal Moro

Dopo le dichiarazioni di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia su Instagram dal suo account secondario e ha esordito: "Ti ho amato davvero con tutto il cuore". Il diretto interessato ha spiegato che era anche andato con sua madre a comprare l'anello da dare a Oriana. Sebbene sia consapevole di avere un carattere particolare, Dal Moro ha detto di avere cercato di andare incontro a Marzoli pur di trovare una soluzione tanto che era disposto a prendere una casa in affitto a Milano o seguirla a Madrid appena si sarebbe organizzato col lavoro.

A detta dell'imprenditore, Oriana Marzoli non sarebbe mai stata davvero innamorata di lui: "Un amore come quello che avevi dichiarato per me non svanisce così e io non ti perdonerò mai".

Infine Dal Moro ha concluso, dicendo che non si è mai preso gioco dei sentimenti di Oriana.

Oriana Marzoli finisce in ospedale e Daniele interrompe una live

Tramite il suo broadcast Oriana Marzoli ha replicato a Daniele Dal Moro, chiedendo perché non l'abbia cercata quando si trovava ancora a Verona. Inoltre ha chiesto come mai Daniele ha postato il suo sfogo in un profilo secondario.

Dal Moro ha avviato una live su Twitch in cui è tornato a difendersi dalle insinuazioni della ex: "Sono stato lasciato, mi sono messo l'orgoglio da parte".

Inoltre ha lamentato di non avere ricevuto una risposta da Oriana, anche dopo l'ennesima dichiarazione d'amore.

A un certo punto Daniele ha interrotto la live perché alcuni fan lo hanno messo al corrente di un presunto ricovero in ospedale di Oriana Marzoli. Dunque ha deciso di chiudere tutto all'istante.