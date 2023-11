Il 27 novembre è stata trasmessa la 22^ puntata del Grande Fratello. Tra i protagonisti c'è stata Greta Rossetti: la modella ha avuto prima un confronto con Perla Vatiero, poi con Mirko Brunetti. Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto a Rossetti se avesse voglia di entrare nella casa di Cinecittà come concorrente e lei dopo averci pensato su ha deciso di accettare.

Greta Rossetti verso la casa di Cinecittà

Alfonso Signorini ha proposto a Greta Rossetti di diventare una concorrente del Grande Fratello. In principio, la modella ha chiesto di pensarci un attimo e successivamente è tornata in studio per comunicare la sua decisione: "Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo.

E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì".

"Assolutamente sì". Greta ha deciso di entrare nella Casa di #GrandeFratello come concorrente! pic.twitter.com/3dlaUn3MEj — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2023

Dunque, Greta Rossetti effettuerà il suo ingresso nella casa di Cinecittà nella puntata di sabato 2 dicembre.

Il confronto con Perla Vatiero

In apertura di puntata, Signorini si è occupato del triangolo amoroso che vede protagonisti Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo avere parlato con i due ex fidanzati Mirko e Perla, il conduttore ha chiesto a Vatiero di andare in studio.

Arrivata a Cinecittà la concorrente ha confidato di nutrire ancora un forte affetto nei confronti di Mirko Brunetti, ma ad oggi non è in grado di dire se il suo è amore o meno.

Poi è entrata Greta Rossetti. Quest'ultima è stata la prima a parlare e ha ammesso di essere rimasta spiazzata per le lacrime di Perla Vatiero. Poi ha aggiunto: "Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento ti abbia potuto ferire". La modella ha precisato di essere dispiaciuta per l'astio che si è venuto a creare con un'altra donna, quando il problema è l'atteggiamento ambiguo di Mirko Brunetti.

Dunque Rossetti ha messo al corrente Perla Vatiero di voler mettere un punto alla relazione con il 26enne.

Mirko Brunetti è stato lasciato in diretta

Successivamente Greta ha incontrato in studio Mirko e ha messo al corrente il suo attuale fidanzato di voler porre fine alla relazione: "Non sei l'uomo che voglio nella mia vita".

Rossetti ha detto di essere rimasta ferita quando ha sentito dire Brunetti di aver fatto l'amore solamente con la ex e di averla baciata "controvoglia" durante l'ultimo incontro. Dal canto suo Mirko si è difeso, spiegando che fra loro non era solo passione altrimenti non avrebbe mai fatto il passo di presentargli la sua famiglia. Per quanto riguarda la rottura il diretto interessato si è domandato il motivo e poi ha aggiunto: "Tu al primo tentennamento sei scappata".