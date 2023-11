Con una Story che è apparsa sul suo profilo Instagram il 23 novembre Greta Rossetti ha commentato gli ultimi sviluppi nella casa del GF. Anche se non l'ha svelata, la ragazza ha fatto sapere di aver preso una decisione definitiva sul suo rapporto con Mirko, attualmente "recluso" tra le mura di Cinecittà con la sua ex Perla. La tentatrice ha sbottato con quei follower che continuano a chiederle di fare qualcosa per evitare che Brunetti torni in coppia con Vatiero.

Le parole sul fidanzato al GF

Nel primo pomeriggio di giovedì 23 novembre Greta ha preso parola sui social per rispondere a tutte le persone che nell'ultima settimana le starebbero facendo pressioni affinché faccia qualcosa per evitare il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla.

"Basta, mi avete rotto", ha esordito la giovane tra le sue Instagram Story.

Indispettita dai suggerimenti che i follower le stanno dando sulla sua situazione sentimentale, Rossetti ha scelto di prendere posizione aggiungendo: "Chi siete voi per dirmi come, cosa e quando devo fare una cosa?".

"La mia decisione l'ho già presa e la dirò quando, come e soprattutto se vorrò io", ha proseguito la tentatrice nel suo sfogo.

La protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island non ha svelato cosa ha scelto di fare con il fidanzato, se continuare a sostenerlo a distanza oppure se mettere un punto alla relazione dopo averlo visto vicino a Perla al GF.

I commenti sul 'triangolo' del GF

"Mirko è liberissimo, può stare con chi vuole.

Basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo i bastoni tra le ruote", ha scritto ancora Greta su Instagram.

Senza mai citare direttamente Perla, inoltre, la single di Temptation Island ha lasciato intendere che non ostacolerà in nessun modo il riavvicinamento che sembra essere già iniziato tra lei e Brunetti nella casa del GF.

"Lui deve seguire il suo cuore, non farò mai nulla per impedirglielo perché l'amore è libertà", ha fatto sapere Rossetti sui social network.

Qualora il suo attuale fidanzato dovesse accorgersi di essere ancora innamorato della ex Vatiero l'influencer non si opporrebbe: "Se accadrà sarò contenta per lui".

Lo sfogo di Greta è terminato con il seguente appello ai suoi follower: "Non rompetemi più, siete pesanti.

Chiedo rispetto e sincerità, ma viva l'amore con chiunque sia".

Le frecciatine di Beatrice alla 'coppia' del GF

Prima di pubblicare questo sfogo, Greta ha messo like ad un video Instagram in cui Beatrice criticava Perla dicendo che non sarebbe all'altezza di un uomo come Mirko.

"Lei ci tornerebbe insieme, lo sposerebbe. Lui può puntare più in alto perché è un pezzo grosso, lei no", ha commentato Luzzi tra le mura del GF.

I due ex fidanzati, però, l'altra sera hanno avuto un lungo ed emozionante confronto davanti alle telecamere, ammettendo gli errori commessi e piangendo nel ricordare i momenti difficili della loro relazione finita a Temptation Island l'estate scorsa.