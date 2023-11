Domenica 12 novembre, Nicole Conte - ex fidanzata di Letizia Petris - è stata protagonista di una diretta Instagram con Alessandro Rosica. Nel corso della chiacchierata la ragazza ha fornito nuovi retroscena sulla relazione avuta con l'attuale concorrente del Grande Fratello. Secondo Nicole, Letizia si comporterebbe allo stesso modo con tutte le persone che decide di frequentare.

Le dichiarazioni di Nicole

In diretta con l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Nicole Conte è tornata a parlare della relazione avuta con Letizia Petris. Secondo la sua versione dei fatti, le due sono state insieme per tre anni nonostante i numerosi alti e bassi.

A quanto pare non è vero che Letizia sia sparita dalla vita della sua ex, visto che avrebbe avuto un acceso confronto con Francesca (attuale fidanzata di Nicole) e in varie occasione le avrebbe intimato di stare attenta.

In merito alla fine della liaison, Nicole ha sostenuto che non è giusto dire che Letizia abbia interrotto la storia solo perché si sentiva in colpa nei confronti del padre: le due infatti, hanno continuato la frequentazione fino a marzo.

L'ex fidanzata di Letizia: ' Non ho ricevuto violenza domestica'

La chiacchierata tra Rosica e l'ex fidanzata di Letizia Petris si è spostata su un presunto episodio di violenza da parte dell'attuale concorrente del GF.

Nel dettaglio, Nicole Conte ha precisato di non essere vittima di violenza domestica, ma ci sarebbero stati due episodi violenti: il primo è accaduto mentre si trovava a lavoro, mentre un altro risale all'ultima volta che si sono viste.

Ad oggi, la ragazza non ha ancora compreso il motivo dell'atteggiamento avuto dalla sua ex.

Petris potrebbe avere un confronto con la sua ex

In merito a un possibile confronto in tv, Nicole Conte ha detto di non essere disposta ad incontrare Letizia Petris: "Se devo andare lì con il GF che la protegge no allora non ci vado proprio". Stando al suo punto di vista, la fotografa starebbe esagerando nel raccontare la sua vita visto che non ha mai avuto grandi problemi con i suoi genitori.

Inoltre è convinta che Letizia sia prendendo in giro tutti: "Lei è una manipolatrice a livelli altissimi". Nicole Conte ha riferito che Petris avrebbe mentito anche su come ha conosciuto Andrea: la sera in cui avrebbe conosciuto l'ex fidanzato, Letizia era ancora fidanzata con Nicole. Inoltre sostiene che Letizia Petris mentre era con lei si sentiva con altre persone. Infine l'ex fidanzata di Letizia Petris si è augurata che l'attuale gieffina possa trovare qualcuno che la aiuti a superare le sue insicurezze.

Al momento non è dato sapere se Letizia Petris verrà messa al corrente di quanto sta accadendo lontano dai riflettori.