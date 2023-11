Durante la serata di ieri è scoppiata una polemica sui social che ha visto protagonista Mirko Brunetti. Mentre stava rientrando in casa insieme a Marco Maddaloni, l'ex partecipante di Temptation Island e attuale concorrente del Grande Fratello, ha infatti pronunciato una frase fuori luogo alludendo ad una presunta omosessualità da parte di Vittorio Menozzi.

Le allusioni di Brunetti

Ieri sera, Mirko Brunetti si è ritrovato a parlare in giardino con Marco Maddaloni. Nel momento in cui i due concorrenti stavano rientrando all'interno della casa per via della temperatura rigida, il campione olimpico di judo ha affermato con tono ironico: "Non ti appoggiare dietro eh".

Anziché glissare Brunetti ha tirato in ballo Menozzi facendo un'allusione fuori luogo: "No, no mica sono Vittorio".

Marco: "Non fa che ti appoggi dietro eh"

Mirko : "No no, mica so Vittorio"



QUESTO È MIRKO COMPLIMENTI#grandefratello pic.twitter.com/bFLx37Uzz2 — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) November 28, 2023

Non è la prima volta che all'interno della casa di Cinecittà vengono fatte delle simili allusioni su Menozzi. Anita Olivieri è stata una delle prime ad aver ipotizzato una presunta omosessualità da parte del coinquilino. Successivamente Mirko Brunetti, scherzando, aveva riferito di essere stato corteggiato da Vittorio Menozzi mentre i due si trovavano nella sauna. L'ultimo in ordine di tempo è stato Ciro Petrone dallo studio di Cinecittà: secondo l'attore, Menozzi si avvicina a tutte le concorrenti del parterre femminile solo per creare delle dinamiche senza essere realmente interessato a nessuna di loro.

La reazione di alcuni utenti del web

Le allusioni di Mirko Brunetti su Vittorio Menozzi sono state oggetto di discussione fra i telespettatori del reality show. Su X un utente ha affermato con sarcasmo: "Questo è Mirko, complimenti". Un altro ha criticato anche Marco Maddaloni per non essersi dissociato dalla frase del coinquilino.

Stando al pensiero di un fan, prima o poi cadrà la maschera di Mirko Brunetti. Un telespettatore ha fatto invece presente che quando al GF brasiliano vengono pronunciate frasi discriminatorie i concorrenti vengono riuniti e invitati a moderare il linguaggio. Tra i vari telespettatori c'è anche chi ha chiesto un provvedimento disciplinare ai danni di Brunetti, anche perchè Vittorio Menozzi si è sempre dichiarato etero.

Vittorio Menozzi criticato per la vicinanza a Beatrice Luzzi

Sempre Menozzi è stato protagonista della scorsa puntata del GF, laddove si è discusso del feeling crescente tra lui e Beatrice Luzzi. Secondo Giuseppe Garibaldi, l'attrice si sarebbe avvicinata al 23enne solo per una questione di strategia. Anche Anita Olivieri ha cercato di mettere in guardia Menozzi, sostenendo come la Luzzi lo stia solo usando ai fini del gioco.