Il riavvicinamento che Mirko Brunetti sta avendo con Perla sembra coincidere con i dubbi che il ragazzo ha palesato sulla sua storia d'amore con Greta. Nella casa del GF il giovane si è lasciato andare a riflessioni poco rassicuranti sul sentimento che prova attualmente per la fidanzata, ammettendo di non sentire l'alchimia di prima. Brunetti ha aggiunto di essere confuso e che gli viene naturale avere attenzioni per la ex con la quale convive da qualche giorno.

Le parole sulla compagna Greta

Se nel corso dell'ultima puntata del GF ha pensato di chiudere la storia con Greta, è nelle ultime ore che Mirko ha confidato ad Angelica che qualcosa dentro di lui sta cambiando.

All'amica che gli ha chiesto se il suo cuore batte ancora per la ragazza che ha conosciuto a Temptation Island, infatti, Brunetti ha risposto: "All'inizio con lei c'era un'alchimia fisica e mentale che non ritrovo".

"Quel sentimento che ho provato oggi non lo sento perché non rivedo in lei la stessa persona di prima", ha aggiunto il ragazzo tra le mura di Cinecittà.

Il concorrente pensa che Rossetti sia diversa rispetto al periodo in cui si sono innamorati e questo lo sta portando ad allontanarsi e a mettere in discussione ciò che prova: "Adesso sono in confusione".

Le premure per Perla tra le mura del GF

Quando Angelica ha spostato la discussione su Perla e su come sono andati questi primi giorni di convivenza nella casa del GF Mirko ha detto di avere un blocco ma di non riuscire ad evitare di essere premuroso con lei.

"Mi viene spontaneo darle attenzioni", ha ammesso il ragazzo sull'ex fidanzata.

Da quando Vatiero è entrata nella casa, inoltre, Brunetti si è reso conto di aver sbagliato nel dichiarare amore a Greta pochi giorni dopo la rottura con lei: "Dovevo avere più tatto nell'esprimere certe cose".

Questa è una delle ragioni per le quali la nuova concorrente è rimasta delusa dall'ex, ovvero che lui abbia detto "ti amo" ad un'altra donna a poco tempo di distanza dalla fine della loro lunga e importante relazione.

I primi contatti con la ex al GF

L'intesa che c'è tra Mirko e Perla è evidente anche dai piccoli gesti che fanno l'uno per l'altro: la ragazza si è accorta subito che l'ex stava male per il ritiro di Ciro e si è avvicinata per consolarlo, così come lui si è prodigato nei giorni scorsi per farla integrare nel gruppo.

"Se lei sta male io sto male, se lei sta bene io sto bene", ha detto il concorrente del GF.

Angelica ha consigliato all'amico di dire a Vatiero le stesse cose che le stava confidando in quel momento, ovvero che ha un blocco emotivo e fisico nei suoi confronti ma che è contento di averla nella casa e di poter recuperare un rapporto con lei.