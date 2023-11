La puntata del GF che è andata in onda il 27 novembre non è stata facile per Mirko, che prima ha assistito al confronto in studio tra Perla e Greta e poi ha dovuto accettare la decisione della compagna di mettere fine al loro rapporto. Dopo la diretta il giovane si è sfogato svelando alcuni retroscena su Rossetti, come quello che dormirebbe con un ex fidanzato o che avrebbe messo in crisi il loro legame per ripulirsi l'immagine post Temptation Island.

Le accuse alla futura concorrente del GF

Mirko ha reagito malissimo alle parole con le quali Greta ha chiuso la loro relazione e l'ha fatto capire dopo la puntata con dichiarazioni spiazzanti sul privato della giovane.

L'imprenditore ha deciso di rendere note alcune cose che sarebbero successe prima del suo ingresso nella casa del GF, ovvero quando la sua storia d'amore è entrata in crisi per questioni di gelosia.

"Io sono sempre stato zitto, ma ora dico tutto", ha esordito Brunetti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando martedì 28 novembre.

Nel commentare le critiche che Rossetti gli ha rivolto dallo studio, infatti, il ragazzo ha detto: "Lei ha un bel rapporto con l'ex e dorme da sola con lui in camera. Io questo l'ho accettato ma non può mettermi in difficoltà sulla stessa cosa".

I riferimenti a ciò che è successo prima del GF

"Ho accettato tutto per amore, anche quando non evitava di stare con l'ex perché doveva essere sé stessa al 100%", ha aggiunto Mirko nello sfogo notturno che ha avuto tra le mura di Cinecittà.

Il ragazzo è apparso risentito anche per le frecciatine che Greta gli ha lanciato sull'essere "piacione" all'interno della casa del GF, come se volesse piacere a tutti i costi alle donne pur sapendo di essere fidanzato.

"Mi hanno detto un sacco di cose su di lei che è meglio se sto zitto", ha proseguito Brunetti prima di rendere noto un altro episodio che risalirebbe al periodo precedente alla sua partecipazione al reality di Canale 5.

In merito ai messaggi che si è scambiato con Perla dopo l'incontro alla Fashion Week, infatti, l'inquilino ha raccontato che Rossetti gli avrebbe chiaramente detto di volersi ripulire l'immagine dopo Temptation Island e di volerlo fare dissociandosi dal "teatrino" che stava andando in scena soprattutto sui social network.

"Una persona che ti ama non ti mette in difficoltà", ha chiosato Mirko dopo la puntata del 27 novembre.

Attesa per l'entrata di Greta Rossetti al GF

Mirko sembra aver accettato la decisione di Greta di porre fine al loro rapporto d'amore, anche se non sa che presto la rivedrà.

Al termine della puntata del GF che è andata in onda ieri, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto ufficialmente alla ragazza di diventare una concorrente del programma: dopo averci riflettuto qualche minuto Rossetti ha accettato.

L'ingresso dell'ormai ex fidanzata di Brunetti avverrà sabato 2 dicembre e i telespettatori sono curiosi di vedere la reazione dell'imprenditore ma anche quella di Perla alla notizia che dovranno convivere con la donna che ha contribuito alla fine della loro lunga relazione.