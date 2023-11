Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 20 novembre 2023, verrà chiuso il televoto che decreterà i due preferiti dal pubblico. Al momento i sondaggi lanciati sul web danno in testa Grecia Colmenares con un ampio margine sugli altri cinque sfidanti. Ultimo posto e quindi meno votato Paolo Masella che comunque non rischierà nulla visto che non è prevista un'eliminazione in questa nuova diretta.

Verdetto dei sondaggi: Grecia è la preferita dal pubblico

Come sempre al termine della precedente puntata, vari Forum dedicati al Grande Fratello, hanno lanciato dei sondaggi per capire il sentiment del pubblico in merito a questo televoto.

Ad esempio, il sondaggio presente su Grande Fratello Forumfree, indica come preferita dal pubblico Grecia Colmenares, con il 56% delle preferenze. L'attrice venezuelana stacca di molto i suoi avversari. Basti pensare che il secondo classificato Ciro Petrone guadagna solo l'11% dei consensi. Quindi, se i pronostici verranno rispettati, Grecia sarà una dei due immuni della puntata del 20 novembre. C'è invece ancora molta indecisione sul secondo concorrente che riuscirà a guadagnare l'immunità.

Paolo Masella il meno votato dai fan del Grande Fratello

Guardando i risultati dei sondaggi, Ciro, Rosy e Giuseppe sono vicinissimi come percentuali tra l'11% e 9,52% . Più staccati Letizia Petris con il 7% delle preferenze e Paolo Masella con solo il 5% dei consensi.

Nonostante l'ultimo posto, Paolo non rischia nulla visto che non è prevista nessuna eliminazione nella diretta di lunedì 20 novembre. Comunque sia, tutto potrebbe ancora cambiare prima della chiusura del televoto. Sarà Alfonso Signorini in puntata a dare lo stop e ad annunciare chi saranno i due concorrenti immuni che si aggiungeranno a Beatrice e Anita elette preferite nella diretta di giovedì scorso.

GF, televoto del 20 novembre: sei concorrenti in nomination

Quindi il televoto in corso, che si chiuderà durante la diretta del 20 novembre, non è eliminatorio. Nessuno dei sei concorrenti in nomination uscirà dalla casa. I due più votati saranno immuni dalle prossime nomination. Il pubblico, dunque, è chiamato a eleggere il proprio preferito tra: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Rosy Chin e Paolo Masella.

La produzione mette a disposizione diversi metodi per votare: l'App Mediaset Infinity, la Smart TV, il sito web ufficiale del Grande Fratello e gli Sms. C'è ancora tempo per esprimere la propria preferenza, visto che manca ancora qualche ora alla diretta.