Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero vivendo un momento di crisi: secondo un retroscena riportato dall'esperta di Gossip Deianira Marzano la coppia attualmente non starebbe più insieme e ora Pierpaolo sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento. Per il momento i due non hanno confermato né smentito queste indiscrezioni, anche se nelle scorse ore Salemi ha scritto nel proprio canale broadcast: "Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando".

Il retroscena di Deianira Marzano

Sabato 12 novembre Deianira Marzano su Instagram ha riportato un retroscena legato a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "La coppia non sta insieme e lui dovrà trovare un appartamento".

L'esperta di gossip ha rivelato di avere ricevuto delle informazioni da persone vicine alla coppia.

Secondo quanto ha aggiunto Marzano al momento il duo Salemi-Pretelli avrebbe scelto la via del silenzio in quanto starebbe cercando di superare il momento di crisi. Poi Deianira si è detta speranzosa che la coppia possa ritrovare la serenità e tornare più forte di prima.

Le parole di Giulia Salemi

Intanto nelle scorse ore Giulia Salemi nel proprio canale broadcast di Instagram si è scusata con i follower per l'assenza, aggiungendo: "Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serva a guardarsi dentro per capire dove si sta andando". Proseguendo: "Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando".

Durante la recente finale di Miss Italia, Salemi si trovava in giuria e ha pubblicato uno scatto in cui ha mostrato al dito entrambi gli anelli ricevuti da Pierpaolo. Dal canto suo pure Pretelli in uno scatto pubblicato su Instagram ha mostrato anche lui un anello ricevuto dalla fidanzata. Inoltre i due di recente erano stati avvistati al cinema insieme.

La storia d'amore fra Giulia e Pierpaolo è nata al Grande Fratello

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip 5, andato in onda fra la fine del 2020 e l'inizio del 2021: nelle prime settimane dentro la casa del reality il modello si era avvicinato a Elisabetta Gregoraci, ma poi con l'ingresso di Giulia tutto è cambiato e i due sono stati da subito inseparabili.

Terminato il programma di Alfonso Signorini, la relazione fra i due è proseguita a gonfie vele, tanto che hanno anche intrapreso una convivenza. Lo scorso anno Salemi aveva annunciato di essere in crisi con Pierpaolo e non era riuscita a trattenere le lacrime. In seguito ai rumor legati a un possibile tradimento da parte di Pretelli, l'influencer aveva smentito categoricamente, spiegando che alla base dei problemi c'era una visione del futuro diversa, anche se poi alla fine la coppia era rimasta unita.