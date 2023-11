L'appuntamento con il Grande Fratello 2023 torna in onda sabato 2 dicembre in diretta su Canale 5 con le anticipazioni sul Reality Show a rivelare che ci sarà spazio per l'ingresso in casa di Greta Rossetti.

L'ex fidanzata di Mirko ha accettato di mettersi in gioco come nuova concorrente ufficiale del reality show e iniziare così la sua avventura.

Per il televoto di questa puntata, invece, non è prevista nessuna nuova eliminazione definitiva dal cast del programma Mediaset.

L'appuntamento con il Grande Fratello sbarca al sabato sera dal 2/12

La messa in onda del reality show a partire da questa settimana tornerà alla doppia puntata settimanale su Canale 5.

Dopo la diretta di lunedì sera si proseguirà col nuovo appuntamento di sabato 2 dicembre, in onda come sempre dalle 21:30 all'1:30 circa di notte.

Trattasi di una collocazione inedita per il reality show condotto da Alfonso Signorini che, per tutto il mese di dicembre, si ritroverà a dover sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Greta entra come nuova concorrente nella puntata di sabato sera

In attesa del verdetto auditel del pubblico, le anticipazioni di questa nuova puntata del sabato rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso in casa di Greta Rossetti.

L'ormai ex fidanzata di Mirko, dopo aver partecipato ad un confronto in studio con il ragazzo e Perla Vatiero, ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di mettersi in gioco come nuova concorrente ufficiale.

Il suo ingresso in casa è previsto per la diretta di sabato sera: al momento, sia Mirko che Perla non sospettano minimamente del fatto che possa entrare a far parte del cast.

Sarà una sorpresa per tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, pronti a scoprire come si evolveranno le vicende di questo intrecciato e complicatissimo triangolo sentimentale.

Non ci sarà un nuovo eliminato dalla prossima puntata serale del GF

Durante la puntata ci sarà spazio anche per il risultato del nuovo televoto settimanale che vede in lizza ben 9 concorrenti.

Trattasi di Beatrice, Giuseppe, Vittorio, Rosy, Fiordaliso, Massimiliano, Anita, Paolo e Alex.

Nessuno di loro, però, sarà eliminato dalla casa di Cinecittà, dato che il televoto di questo sabato sera porterà solo alla proclamazione dei due concorrenti che conquisteranno l'immunità al televoto in vista della puntata successiva trasmessa lunedì 4 dicembre.

Al termine dell'appuntamento di sabato sera ci sarà spazio per le nuove nomination dei concorrenti che sanciranno i nomi degli inquilini che dovranno giocarsela al nuovo televoto settimanale.