Le anticipazioni sul Grande Fratello del 2 dicembre rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso di due donne all'interno della casa. A confermarlo è stato Alfonso Signorini che, sui social, ha anticipato che sabato sera entrerà una seconda donna oltre a Greta, di cui però non ha svelato il nome.

Intanto i fan del reality show sperano che, nel corso della diretta serale, vengano trasmesse anche le immagini notturne di Mirko e Perla, dopo che hanno deciso di dormire insieme.

Greta Rossetti nuova concorrente

L'appuntamento con il reality show Mediaset a partire da questa settimana si sposta al sabato sera con la doppia puntata serale.

Sabato 2 dicembre Alfonso Signorini dovrà vedersela contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci e, per questa attesissima sfida auditel, il menù del reality show prevede l'ingresso in casa di due nuove concorrenti.

La prima è Greta Rossetti, l'ormai ex fidanzata di Mirko, che nella passata puntata del programma ha accettato la proposta del conduttore di mettersi in gioco come inquilina a tutti gli effetti e viversi così questa esperienza dopo la fine della sua storia d'amore.

Sui social Alfonso Signorini anticipa l'ingresso di un'altra donna ancora top secret

Sui social, poi, Signorini ha svelato che nel corso della puntata di sabato ci sarà spazio anche per un secondo ingresso e non sarà un uomo a varcare la soglia della porta rossa.

"Entrerà un concorrente uomo oltre a Greta? No. Una concorrente donna", ha scritto il conduttore del reality show che per il momento non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità di questa seconda donna prevista nel cast.

Intanto, gli spettatori social sono curiosi di scoprire tutte le novità sul caso Mirko-Perla dato che nella serata tra mercoledì e giovedì, i due ex fidanzati hanno scelto di andare a dormire insieme.

Mirko e Perla dormono insieme e si riaccende la speranza dei fan nel ritorno di fiamma

I due, dopo qualche momento di imbarazzo iniziale, sembravano aver ritrovato il feeling del passato ma sul più bello è arrivato lo stop alla diretta notturna del reality show di Canale 5. Essendosi fatte le due di notte, la regia del reality show ha staccato le immagini dalla casa sia in televisione che in streaming online, dato che quest'anno la diretta non è prevista 24 ore su 24.

A questo punto, soltanto nel corso della diretta di sabato 2 dicembre, Alfonso Signorini potrebbe mandare in onda le attese immagini della notte che i due protagonisti del reality show hanno passato insieme, tale da riaccendere la speranza dei fan che sognano il loro ritorno di fiamma.