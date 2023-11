Nella casa del Grande Fratello è nata un'amicizia speciale tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Questo feeling non è passato inosservato a Fiordaliso che ha affrontato Vittorio mettendolo in guardia e consigliandogli di non innamorarsi dell'attrice romana. In tutta risposta, Vittorio ha ribadito che non c'è da parte sua un interesse sentimentale verso Beatrice. C'è grande stima e la voglia di confidarsi. Nulla di più, almeno per il momento.

Al Grande Fratello è nata un'amicizia speciale tra Beatrice e Vittorio. I due si sono avvicinati parecchio in questi ultimi giorni e la loro complicità non è sfuggita a Fiordaliso che ha voluto affrontare la questione direttamente con il giovane modello.

La cantante ha detto: 'Ti stai prendendo una sbandatina per Bea'. Fiordaliso è convinta che Menozzi si sia preso proprio una cotta per l'attrice e ha paura che lui vada incontro ad una cocente delusione. Forse per questo ha cercato di metterlo in guardia prima che si faccia male. Infatti la cantante ha cercato di fargli capire che Beatrice, a suo parere, lo vede come un figlio.

Il consiglio di Fiordaliso a Vittorio: 'A te piace Bea, però non ti innamorare di lei'

"A te piace Bea, però non ti innamorare di lei, non ti prendere una cotta" ha continuato Fiordaliso, che ha poi precisato che queste considerazioni le fa non per una questione di età.

Non c'entra la differenza di anni tra lui e l'attrice. Ed ecco arrivare la risposta di Vittorio che ha voluto chiarire la sua posizione. Il modello ha ammesso che gli piacciono le donne più grandi, ma ha ribadito di non essere interessato sentimentalmente a Beatrice. Con l'attrice si trova in sintonia perché lei è riuscita a tirare fuori molte cose di lui.

Beatrice è una persona che sa ascoltarlo e capirlo. Cosa che gli altri non riescono a fare. É tra l'altro affascinato dal suo carattere forte, ma non intende superare il limite. Fiordaliso si sarà messa l'animo in pace?

Vittorio rischia l'eliminazione nella puntata del Grande Fratello del 27/11

Intanto Vittorio è a rischio eliminazione, visto che è uno dei tre in nomination nel televoto che si chiederà nella diretta del 27 novembre.

Secondo i sondaggi lanciati sul web, Vittorio dovrebbe salvarsi senza troppi problemi. Su Grande Fratello forumfree, il modello ottiene il 58% delle preferenze, battendo Rosy e Angelica che ottengono rispettivamente il 28 e il 14% dei consensi. Un sondaggio a cui attualmente hanno partecipato circa 1500 utenti. Se i pronostici venissero rispettati, Vittorio sarebbe quindi il preferito dal pubblico a casa. Verdetto che comunque verrà svelato solo da Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello.