I sondaggi sul televoto del Grande Fratello di mercoledì 15 novembre attualmente vedono in testa Beatrice Luzzi.

L'attrice continua a dominare la scena e, a distanza di due mesi dall'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, resta il volto più amato dal pubblico social.

Male le quotazioni di Massimiliano Varrese che, al televoto di questa settimana, ha poche chance di riuscire a conquistare l'immunità.

Beatrice Luzzi in testa alle preferenze nei sondaggi per il televoto del 15/11

Sei i concorrenti che si stanno sfidando per il verdetto finale del 15 novembre: Beatrice, Anita, Grecia, Massimiliano, Ciro e Rosy.

I due più votati di questa puntata conquisteranno l'immunità dalle nomination e quindi non finiranno a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 20 novembre.

I sondaggi social di queste ore, realizzati dai fan su Twitter/X, al momento vedono in netto vantaggio Beatrice Luzzi.

Anche questa volta l'ex volto della soap opera Vivere riesce a imporsi rispetto agli altri compagni di gioco, conquistando ben il 50% delle preferenze.

Un volto di spicco di questa edizione del reality show Mediaset, sempre più quotata tra le papabili vincitrici del montepremi finale.

Anita segue Beatrice nei sondaggi, male Massimiliano Varrese

Seconda posizione per Anita che, al momento, conquista il 20% delle preferenze nei sondaggi e diventa così la seconda concorrente più votata per conquistare l'immunità al televoto per la puntata successiva.

Terza posizione per Grecia che si ferma al 15% dei voti social a suo favore, mentre Massimiliano Varrese non riesce ad andare oltre la soglia dell'8% e al momento avrebbe pochissime chance di conquistare l'immunità.

Ultime due posizioni nei sondaggi televoto del GF per Ciro Petrone e la cuoca Rosy che si fermano rispettivamente al 4% e 3% delle preferenze del pubblico social.

L'appuntamento con il reality show di Signorini si sposta di mercoledì sera

Eccezionalmente per questa settimana l'appuntamento serale con il GF andrà in onda mercoledì 15 novembre in diretta su Canale 5.

Un cambio programmazione dettato dal fatto che giovedì sera ci sarà il debutto di Io canto generation, lo show musicale condotto da Gerry Scotti, pronto a sfidare la fiction Un professore 2 con Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas trasmessa su Rai 1.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda a 48 ore di distanza dalla prima puntata serale di lunedì e le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il verdetto del televoto che non prevede una nuova eliminazione.