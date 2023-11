Vittorio Menozzi confessa nella casa del Grande Fratello di avere dei segreti di cui, fino a questo momento, non ha ancora avuto il coraggio di liberarsi: è questa una delle ultime novità che riguarda il Reality Show targato Mediaset.

Il giovane concorrente di questa edizione è tra i più apprezzati e amati dal pubblico anche se, in queste settimane, si è messo in mostra decisamente poco rispetto agli altri compagni di viaggio.

Parlando con la sua coinquilina Letizia Petris, Menozzi ha ammesso che ci sono delle cose che non sono venute fuori e che in questo momento non sente di poter rivelare apertamente all'interno della casa più spiata d'Italia.

Vittorio confessa di avere dei segreti: 'Ci sono tante cose che non posso dire'

Il rapporto d'amicizia tra Letizia e Vittorio sembra essere uno dei più genuini tra quelli nati all'interno della casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore il ragazzo ha sentito il bisogno di svelare alla sua amica che ci sono diverse cose che lo riguardano che non sono ancora venute a galla e che difficilmente potrà raccontare pubblicamente durante questa esperienza.

Un segreto che sembrerebbe mettere in difficoltà il concorrente, legato a persone esterne ma anche a qualcuno che sta vivendo con lui questa esperienza.

"Ci sono tante cose Leti che non posso dire, perché riguardano delle persone fuori ma anche qui dentro, riguardano me, riguardano come mi sento", ha specificato Vittorio che non è riuscito però a liberarsi di questo peso.

'Ci sono certi pesi che devo tenermi dentro', le parole di Vittorio a Letizia nella casa del GF

"Non posso dirle, ci sono certi pesi che devo tenermi dentro", ha sottolineato ancora Vittorio mentre Letizia cercava in tutti i modi di spronarlo a raccontarsi senza filtri.

"E come fai a vivere con un peso così addosso? Mi preoccupi così", ha esclamato ad un certo punto la ragazza speranzosa di poter aiutare il suo compagno di avventura ad uscire finalmente allo scoperto e a liberarsi di questi suoi segreti.

"È meglio per tutti, nella vita ne ho passate di peggio", ha chiosato il ragazzo che per il momento ha preferito non sbilanciarsi oltre.

Dopo la clip, Signorini e gli autori potrebbero dare maggior spazio a Vittorio

La clip in cui Menozzi confessa questo disagio interiore che lo sta affliggendo all'interno della casa sta facendo il giro del web e dei social: in tanti sperano che il ragazzo possa aprirsi e avere maggiore spazio nel corso delle prossime puntate serali del reality show.

Non si esclude che Alfonso Signorini e il team di autori del GF possano cogliere la palla al balzo per far sì che il concorrente riesca ad aprirsi e a far venire fuori questi segreti che renderebbero così tormentato il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà.